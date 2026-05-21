هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

على مدار الساعات الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات تفيد بـ انفصال الفنانة السورية الكبيرة أصالة عن زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن.





وعلى مدار ساعات من انتشار تلك الشائعة، لم يخرج أيّ من الطرفين لنفي الأقاويل أو تأكيدها، وحاول البعض إيجاد مؤشرات تدعم تلك الشائعة أو تنفيها، من خلال حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





إلا أن الزوجين كانا مستمرَّين في متابعة بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بشكل طبيعي.





ومنذ قليل، خرج نجل أصالة، خالد الذهبي، ليضع حدًّا فاصلًا لتلك الشائعات، ويقطع الشك باليقين، حيث نفى طلاق والدته الفنانة أصالة من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.



وعلّق خالد الذهبي على أحد المنشورات التي تحدثت عن طلاق أصالة نصري عبر «إنستجرام»، وكتب: «أخبار كاذبة»، مؤكدًا عدم صحة ما يتم تداوله.





وليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات انفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؛ فمنذ نحو خمسة أشهر، جرى تداول واسع لتلك الشائعة، بعدما لاحظ البعض أن فائق لم يعد يظهر في حفلات زوجته الفنانة أصالة كما كان معتادًا منذ زواجهما، إذ كان دائمًا يرافقها في حفلاتها المختلفة. كما كانت أصالة تحرص باستمرار على مداعبته على المسرح، في صورة تعكس حجم الحب الذي يجمع بينهما.





لكن بسبب عدم ظهوره في حفلاتها، أصبحت تلك الشائعة تتردد بشكل كبير، وهو ما دفع أصالة إلى التوضيح بشكل مباشر، خلال إحدى حفلاتها في دبي، حيث قالت إن الناس أصبحت قاسية، وإنها لم تنفصل عن زوجها، مبررة غيابه عن حضور حفلاتها بانشغاله بعمله، مؤكدة أن لكلٍّ منهما مسؤولياته



