واتساب يغير طريقة إرسال الصور على أجهزة أيقون فما القصة؟

بدأ تطبيق واتساب بإطلاق ميزة جديدة لإرفاق الوسائط على نظام iOS، مما يوفر لمستخدمي أجهزة iPhone طريقة أسرع لمشاركة أحدث ملفاتهم دون فقدان التركيز على المحادثة

ميزة جديدة في تطبيق واتساب

على الجانب الاخر وفقا لتقرير قام بنشره موقع" WABetaInfo ، فإن واجهة مشاركة الوسائط المحدثة تجعل من السهل تصفح الصور ومقاطع الفيديو الحديثة مباشرة دون فقدان سياق المحادثة، وذلك بفضل الميزة الجديدة

فقد يظهر التصميم الجديد لقسما خاصا بالوسائط الحديثة داخل قائمة المرفقات مما قد يسمح للمستخدين بالوصول السريع إلى كلا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم حفظها مؤخرا دون الانتقال إلى المحادثة يظهر قسم "الرسائل الأخيرة" أسفل أيقونات قائمة المشاركة على شكل شبكة صغيرة 4x4 تعمل كشريط أفقي يمكنك التمرير خلاله. إذا واصلت التمرير حتى نهاية الشريط ولم تجد ما تبحث عنه، يقوم واتساب بتوسيع العرض ليكشف عن معرض الوسائط الكامل. كما يمكنك الوصول إليه بسرعة بالضغط مطولاً على زر علامة الجمع (+) في شريط الإدخال.

تظهر الواجهة الجديدة لبعض مستخدمي أحدث إصدار من واتساب لنظام iOS 26.19.75، ولكن لن يراها جميع من يقومون بالتحديث فورًا. يبدو أن واتساب لا يزال يختبر الأداء قبل إطلاقها عالميًا لمستخدمي أجهزة آيفون

يأتي هذا التغيير الأخير عقب إطلاق خدمة الاشتراك "بلس" الجديدة من واتساب للمستخدمين المتقدمين على نظام iOS. ولا يؤثر هذا التغيير على أي من الميزات المجانية الحالية، بل يضيف مزايا جديدة مثل حزم الملصقات المميزة، وألوان جديدة للواجهة، وأيقونات جديدة.