الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

واتساب يضيف ميزة عزل الضوضاء لمكالمات الصوت والفيديو

تطبيق واتساب
لمياء الياسين

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة إلغاء الضوضاء للمكالمات الصوتية والمرئية وذلك مع آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب على نظام أندرويد.

ويُقدّم واتساب ميزةً جديدةً تُمكّن بعض المستخدمين من تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية والمرئية.

وتعمل هذه الخاصية الجديدة على تصفية ضوضاء الخلفية تلقائيًا، مما يجعل المحادثات الصوتية أكثر وضوحًا.

ومن جانبه أعلن واتساب عن ميزة جديدة تُقلل من تأثير كتم الضوضاء أثناء المكالمات وتحسن هذه الميزة وضوح المكالمات عن طريق تقليل أصوات الخلفية، مثل ضوضاء المرور والرياح وأي بيئة مزدحمة و تعمل الميزة على تصفية الضوضاء غير المرغوب فيها في الوقت الفعلي دون التأثير على صوت المتحدث، مما يُحسّن جودة الصوت ويجعل المحادثات أكثر طبيعية وسهولة في الفهم.

وتُظهر الصورة ميزة تُمكّن المستخدمين من تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية والمرئية على تطبيق واتساب التجريبي لنظام أندرويد

كيف تعمل خاصية إلغاء الضوضاء في واتساب؟

 وتعمل هذه الخاصية على تقليل أصوات الخلفية غير المرغوب فيها، حيث تقوم برصد الضوضاء المحيطة وتصفيتها للحفاظ على وضوح صوت المتحدث. 

ويجعل المحادثات أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم، حتى في البيئات الصاخبة التي قد يصعب فيها التحدث. من خلال تقليل عوامل التشتيت، تُحسّن خاصية إلغاء الضوضاء تجربة المكالمات دون الحاجة إلى أي تعديلات معقدة.

كيفية تفعيل أو تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء

في التحديث الأخير، أضاف واتساب ميزة إلغاء الضوضاء. يمكن للمستخدمين في هذه المرحلة التجريبية التحقق بسهولة من توفر هذه الميزة من خلال قائمة المكالمات، حيث يوجد خيار لإدارة هذه الميزة.

 تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة مُفعّلة افتراضيًا، ما يعني أنه بعد بدء مكالمة جديدة، يقوم واتساب بتفعيل إلغاء الضوضاء تلقائيًا للمكالمات الصوتية والمرئية.

فوائد خاصية إلغاء الضوضاء للمكالمات

تعمل هذه الميزة على اخفاء الضوضاء المحيطة لجعل المحادثات أكثر وضوحًا وطبيعية. وهي تعمل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثة دون تشتيت انتباههم بالأصوات المحيطة. وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتفعيل خاصية إلغاء الضوضاء لدى كلا الطرفين. مع ذلك، إذا كانت هذه الميزة متاحة لأحد الطرفين، فهذا لا يعني بالضرورة أنها مُفعّلة أو متاحة للطرف الآخر. أي أن تفعيل المستخدم لخاصية إلغاء الضوضاء لا يجعل صوت الطرف الآخر أكثر وضوحًا بالنسبة له، بل يساعد الطرف الآخر على سماعه بشكل أفضل.

و يعتمد وضوح الصوت لدى كل مشارك في المكالمة على ما إذا كانت هذه الميزة مُفعّلة لديه أم لا.

تُعدّ هذه الميزة مفيدةً للغاية للمستخدمين الذين يُجرون مكالماتٍ بشكلٍ متكرر في بيئاتٍ صاخبة. على سبيل المثال، يُمكن لمن يعمل في مقهى مزدحم إجراء محادثةٍ دون أن يُشوش صوت الأطباق على المحادثة. حتى المكالمات الخارجية، كالمكالمات أثناء المشي في الحديقة، تُصبح أكثر وضوحًا. ونتيجةً لذلك، يُمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصالٍ أكثر سلاسةً ووضوحًا، سواءً للمكالمات الصوتية أو المرئية.

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

