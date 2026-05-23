قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أسوان - أبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19
العاصمة الجديدة 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنها 30 18
دمنهور 29 18
وادي النطرون 29 18
كفر الشيخ 28 17
بلطيم 27 17
المنصورة 30 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 30 17
دمياط 25 18
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 18
العريش 26 17
رفح 25 16
رأس سدر 32 22
نخل 30 17
كاترين 25 13
الطور 32 22
طابا 29 19
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 23
الإسكندرية 25 18
العلمين 25 17
مطروح 24 17
السلوم 26 16
سيوة 31 18
رأس غارب 32 20
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 24
شلاتين 33 24
حلايب 30 25
أبو رماد 34 23
مرسى حميرة 33 24
أبرق 34 23
جبل علبة 34 25
رأس حدربة 32 26
الفيوم 32 18
بني سويف 32 17
المنيا 33 18
أسيوط 34 19
سوهاج 35 19
قنا 37 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 37 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31
المدينة المنورة 43 30
الرياض 43 28
المنامة 34 29
أبوظبي 37 28
الدوحة 41 30
الكويت 43 31
دمشق 27 13
بيروت 24 19
عمان 25 14
القدس 24 14
غزة 26 19
بغداد 38 21
مسقط 32 31
صنعاء 30 15
الخرطوم 44 32
طرابلس 24 17
تونس 28 16
الجزائر 23 13
الرباط 31 16
نواكشوط 40 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 11
إسطنبول 22 15
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 42 29
جاكرتا 33 24
بكين 31 18
كوالالمبور 34 25
طوكيو 20 17 15
أثينا 27 15
روما 31 15
باريس 31 17
مدريد 34 18
برلين 26 12
لندن 28 17
مونتريال 12 11
موسكو 23 16
نيويورك 16 14
واشنطن 22 17
أديس أبابا 28 14

حالة الطقس طقس الغد طقس الأحد درجات الحرارة طقس الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يوجه بتسريع تنفيذ المناطق التجارية والاستثمارية بكفر الشيخ

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

العامة للاستثمار: تحسين بيئة العمل يرفع كفاءة الأداء داخل الهيئة

الرقائق الإلكترونية

واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية على الرقائق الإلكترونية لتحفيز الإنتاج المحلي

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد