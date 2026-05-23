الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أسوان - أبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 25 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 18

العريش 26 17

رفح 25 16

رأس سدر 32 22

نخل 30 17

كاترين 25 13

الطور 32 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 25 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 26 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 33 24

أبرق 34 23

جبل علبة 34 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 32 18

بني سويف 32 17

المنيا 33 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 19

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 37 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 43 30

الرياض 43 28

المنامة 34 29

أبوظبي 37 28

الدوحة 41 30

الكويت 43 31

دمشق 27 13

بيروت 24 19

عمان 25 14

القدس 24 14

غزة 26 19

بغداد 38 21

مسقط 32 31

صنعاء 30 15

الخرطوم 44 32

طرابلس 24 17

تونس 28 16

الجزائر 23 13

الرباط 31 16

نواكشوط 40 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 11

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 42 29

جاكرتا 33 24

بكين 31 18

كوالالمبور 34 25

طوكيو 20 17 15

أثينا 27 15

روما 31 15

باريس 31 17

مدريد 34 18

برلين 26 12

لندن 28 17

مونتريال 12 11

موسكو 23 16

نيويورك 16 14

واشنطن 22 17

أديس أبابا 28 14