الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هتستشير ياسمين عبد العزيز؟ كريم فهمي يوضح موقفه من التعاون مع أحمد العوضي

تقى الجيزاوي

تحدث كريم فهمي عن احتمالية تعاونه مع أحمد العوضي في عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، كاشفًا موقفه من فكرة الرجوع إلى ياسمين عبد العزيز وأخذ رأيها في حال عُرض عليه مشروع فني يجمعه بالعوضي بعد انفصالهما.

وقال كريم فهمي، خلال لقائه في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، إن العلاقة التي تجمعه بياسمين عبد العزيز قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن جميع الأطراف يتمتعون بقدر كبير من النضج والوعي، ولا يمكن النظر إلى الأمور بهذه الطريقة.

وأوضح: “ياسمين نجمة كبيرة، وأنا كبير، وأحمد العوضي كبير، ومحدش هيفكر بالشكل ده، لكن طبيعي إن الصداقة وعِشرة السنين تخليني أرجع لصديقتي”.

وأشار كريم فهمي إلى أن ياسمين عبد العزيز لا تتدخل مطلقًا في اختياراته الفنية، كما أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل في قراراتها، مضيفًا: “هي عمرها ما قالتلي اشتغل أو ماشتغلش مع حد، وأنا كمان عمري ما قولتلها تعملي إيه”.

وأشاد كريم فهمي بنجاح ياسمين عبد العزيز وشعبيتها الكبيرة في الوطن العربي، مؤكدًا أنه استفاد كثيرًا من العمل معها خلال السنوات الماضية، كما كشف أنه كان حريصًا على دعمها والتواصل معها في الفترات التي تعرضت خلالها لبعض الانتقادات والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما علّق كريم فهمي على الجدل الذي صاحب مشهد «استنى» الذي قدمته ياسمين عبد العزيز، موضحًا أن كثيرين انتقدوا المشهد في البداية، قبل أن يتحول مع الوقت إلى واحد من أكثر المشاهد انتشارًا وتفاعلًا بين الجمهور، مضيفًا: “ياسمين من الناس اللي التراب بيتحول لذهب في إيديها

