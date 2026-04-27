من ميلانو.. كريم فهمي يدعم الأهلي أمام بيراميدز

شارك الفنان كريم فهمي، أجواء متابعته لمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

ووجه كريم فهمي الدعم للنادي الأهلي في مباراته الهامة: “من ميلانو وراك يا أهلي”.

وأحرز فيستون ماييلي هدف تقدم بيراميدز في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي الآن ضمن منافسات الدوري المصري

ونجح فيستون في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ في التشتيت من دفاع الأهلي وصلت الى الكرة الى عودة فاخوري الذي مررها ناصر ماهر أرسل تمريرة الى فيستون ماييلي على حدود منطقة الجزاء سدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

مرت أحداث أول 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن.

،شهدت الدقيقة 65 تمريرة من الجهة اليسرى من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي نحو أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء الذي أرسل تمريرة بينية ولكن شتتها الدفاع قبل أن تصل الى تريزيجية.