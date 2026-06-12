قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات

في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها المنطقة، تزايدت التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يخفف من حدة التوترات الإقليمية، خاصة مع اقتراب المفاوضات من مراحلها النهائية. وفي هذا السياق، كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار الوساطات الجارية وفرص نجاحها في الوصول إلى تسوية تاريخية قد تنعكس إيجابًا على المنطقة والعالم.

تقدم كبير في مسار المفاوضات

أكد اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن جهود الوساطة التي تقودها عدة دول، من بينها مصر وقطر وتركيا وباكستان، حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن الأطراف المعنية نجحت في التوصل إلى توافق حول ما يقرب من 85% من الملفات والنقاط الخلافية المطروحة على طاولة التفاوض، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إبرام اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن أبرز القضايا التي شهدت تقدمًا كانت تلك المرتبطة بترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هناك مباحثات متقدمة بشأن وقف العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، بما في ذلك الجبهة اللبنانية التي كانت تمثل إحدى النقاط الشائكة في المباحثات.

وقف إطلاق النار يفتح الباب لمفاوضات أوسع

وأوضح فرج أن الاتفاق المنتظر لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل يتضمن أيضًا مرحلة لاحقة من المفاوضات تمتد لعدة أسابيع، بهدف معالجة الملفات السياسية والأمنية العالقة. وأضاف أن هذه المرحلة قد تشهد ترتيبات جديدة تساهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة سيمنح الأطراف فرصة حقيقية للانتقال من إدارة الصراع إلى البحث عن حلول طويلة الأمد، وهو ما تطالب به العديد من القوى الإقليمية والدولية.

الملف النووي ضمن أبرز القضايا المطروحة

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح الخبير العسكري أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى تفاهمات حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن إجراءات تتعلق بالمواد النووية المخصبة والمنشآت المرتبطة بها.

لكنه شدد على أن التفاصيل الدقيقة لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المفاوضين، موضحًا أن العديد من الاتفاقات الكبرى غالبًا ما تتعثر بسبب بنود فنية أو إجرائية تظهر في اللحظات الأخيرة.

مضيق هرمز.. نقطة حاسمة في الاتفاق

وأشار فرج إلى أن قضية حرية الملاحة في مضيق هرمز تعد من أبرز الملفات المتبقية على طاولة النقاش، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتجارة العالمية وأسواق الطاقة. وأكد أن هناك توجهًا نحو ضمان استمرار حركة الملاحة دون قيود، وهو مطلب يحظى بدعم دولي واسع لما له من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.

مكاسب اقتصادية محتملة لمصر

وأكد اللواء سمير فرج أن أي تهدئة شاملة في المنطقة ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة في قناة السويس. وأوضح أن التوترات الإقليمية خلال الفترة الماضية أثرت على إيرادات القناة، مما تسبب في تراجع جزء من العوائد التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

وأضاف أن عودة الاستقرار إلى الممرات البحرية الرئيسية ستساهم في زيادة حركة السفن والتجارة العالمية، وهو ما قد يساعد على استعادة مستويات الإيرادات السابقة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

ترامب يسعى إلى إنجاز سياسي كبير

لفت اللواء سمير فرج إلى بُعد سياسي لافت في توقيت المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفضل الوصول إلى اتفاق أو الإعلان عن تقدم كبير قبل يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده. ووفقًا لفرج، فإن ترامب يسعى إلى تقديم هذا الإنجاز باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا تاريخيًا يضاف إلى سجله السياسي، خاصة إذا نجحت الوساطات الدولية في استكمال النقاط العالقة والتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم الاتفاق باعتباره خطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يمنحها مكاسب سياسية على الساحة الدولية.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمفاوضات، يرى اللواء سمير فرج أن النجاح النهائي لا يزال مرهونًا بحسم القضايا المتبقية، والتي تمثل نحو 15% من إجمالي الملفات المطروحة. ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تعكس تفاؤلًا متزايدًا بإمكانية الوصول إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بما يفتح صفحة جديدة من التهدئة والاستقرار ويحقق مكاسب سياسية واقتصادية للعديد من دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر.