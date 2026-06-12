نقابة السينمائيين تنعى والد المنتج مصطفى العوضي

نعت نقابة المهن السينمائية- النقيب وأعضاء مجلس إدارتها- والد الزميل المنتج مصطفى العوضي، مُعربةً عن خالص مشاعر الحزن والأسى لأسرته الكريمة، داعيةً في الوقت ذاته للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان.



وجاء في بيان النقابة: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المنتج مصطفى العوضي.

وأضافت في بيانها: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان”.

موعد عزاء والد المنتج مصطفى العوضي

يُقام عزاء والد المنتج مصطفى العوضي غدا السبت، 13 يونيو 2026 في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، قاعة الرزاق.