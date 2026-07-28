داليا البحيري تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة كاجوال رفقة كلبها.. صور

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور الجديدة، وثقت من خلالها أجواء عطلتها الصيفية، التي تقضيها في أجواء هادئة ومميزة.

وظهرت داليا البحيري بإطلالة صيفية بسيطة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض مزينًا بنقوش زرقاء، كما التقطت عددًا من الصور بجوار حمام السباحة، ورافقها كلبها الصغير في بعض اللقطات.

وحازت الصور على تفاعل واسع من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها، وجاءت تعليقاتهم بين: "قمر أوي”، و“الفستان تحفة”، و“الماء والخضرة والوجه الحسن”، و“جميلة أوي".

آخر أعمال داليا البحيري

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور لداليا البحيري في السينما من خلال فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي عُرض عام 2023، وشارك في بطولته مصطفى قمر، وخالد سرحان، وعلا غانم، وبسمة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس