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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا البحيري تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
ميرنا محمود
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شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت داليا البحيري، الأنظار علي الشاطئ ،و علقت كاتبة: وقتي الخاص في السنة.

كانت الفنانة داليا البحيري، قد أعربت عن رضاها التام عن نتائج عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا، موضحة أن بعض التفاصيل في ملامح وجهها، والتي كانت تسبب لها انزعاجًا سابقًا، شهدت تحسنًا واضحًا.

وأوضحت داليا البحيري، خلال لقاء لها على القناة الأولى، أن هذا التغيير الإيجابي دفعها للاهتمام بشكل أكبر بممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مؤكدة أن الاهتمام بالنفس لا يقتصر على عمليات التجميل فقط، بل يشمل أيضًا العادات اليومية الصحية.

وأشارت داليا البحيري، إلى أنها ترفض فكرة اللجوء إلى عمليات التجميل بغرض التغيير الكامل أو المبالغة في تعديل الملامح، مشيرة إلى أنها تؤيدها فقط في الحالات الضرورية، مع اختيار طبيب متخصص وعدم الانجراف وراء هوس تغيير الشكل.

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