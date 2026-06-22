داليا البحيري تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

خطفت داليا البحيري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المطرز.

وانتلعت داليا البحيري حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون النبيتي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.