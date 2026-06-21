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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
رنا عصمت

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ميريام فارس..

وظهرت ميريام، بفستان انيق ومميز يشبه بفساتين ديزنى ، تميز باللون الموف الفاتح وهو من الوان موضة صيف 2026.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

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زوج ميريام فارس 

وقبل عدة أشهر، أحدثت الفنانة ميريام فارس، جدلا بعد ظهور زوجها معها في مرة نادرة منذ زواجهما قبل 11 عام. 

وتحرص ميريام فارس، على عدم ظهور زوجها معها، فبين الحين والآخر يظهر معها لكن تحرص على إخفاء وجهه. 

زوج ميريام فارس، يدعى داني ميتري، وهو رجل أعمال لبناني، ويحمل الجنسية الأمريكية، وتزوج «ميريام» في حفل صغير أقيم في جزيرة "سانتوريني" اليونانية، ولديه منها طفلين، هما: (جايدن وديف). 

وكانت فارس تحدثت عن تفاصيل علاقتها بزوجها، قائلةً في تصريحات إعلامية إن صداقة جمعتهما لمدة 15 عاماً قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى زواج، وأكدت أن داني أب صالح لابنيهما، ولا يحب الشهرة ويطلب دائماً عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، مشددةً على أنه "قال لي في بداية الزواج انه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشهرة والجمهور والإعلام". 

 

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كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

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