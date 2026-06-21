سعر إطلالة روبي يثير الجدل.. T-Shirt بـ22 ألف جنيه وتنورة بـ164 ألفًا

خطفت النجمة روبي الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة خلال حفل Fan Zone الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا بأجواء كأس العالم 2026، حيث ظهرت بإطلالة عصرية جمعت بين البساطة والفخامة، ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة روبي

واختارت روبي إطلالة كاملة من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة [Balmain)، والتي جاءت بتنسيق شبابي أنيق عكس ذوقها المميز في اختيار الأزياء.

سعر إطلالة روبي

ارتدت روبي قميصًا قطنيًا (T-Shirt) مزينًا بطباعة طائر الفلامنجو، بلغ سعره نحو 450 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصري، ليضيف لمسة مرحة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة الصيفية.

ونسقت روبي القميص مع تنورة قصيرة من خامة التويد، التي تعد من أبرز الخامات الرائجة في عالم الأزياء الراقية، وبلغ سعرها 3290 دولارًا، أي ما يعادل نحو 164 ألف جنيه مصري، ما منح الإطلالة طابعًا أنيقًا يجمع بين الكلاسيكية والعصرية في آن واحد.

وحازت إطلالة روبي على تفاعل واسع بين جمهورها، إذ أشاد المتابعون بأناقتها وقدرتها على اختيار قطع مميزة تتناسب مع طبيعة الحدث والأجواء الاحتفالية الخاصة بكأس العالم، مؤكدين أن النجمة المصرية تحافظ دائمًا على حضورها اللافت سواء على المسرح أو في المناسبات العامة.

وتواصل روبي خلال الفترة الحالية نشاطها الفني والغنائي، حيث تحرص على المشاركة في العديد من الحفلات والمناسبات الفنية الكبرى، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة أبرز إطلالاتها وكواليس أعمالها الفنية المختلفة.