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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
نهى هجرس

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت دينا فؤاد ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت دينا فؤاد ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا فؤاد ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة دينا فؤاد 

دينا دينا فؤاد صور دينا فؤاد اطلالات دينا فؤاد

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