أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور خلال حفل دبي.. صور

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

إطلالة أنغام

تألقت أنغام في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الفوشيا الذي حمل بعض التطريزات التي زادت من أناقتها.

تزينت أنغام ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أنغام بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.