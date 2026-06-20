لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا شيحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت هنا شيحة مرتدية «سوت» لافتة باللونين الأبيض والأسود، ونسقت معها «توب» بسيطًا باللون الأبيض، ما أبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة مكياجًا بألوان ناعمة أبرزت جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه باللون البني الهادئ، الذي أضفى لمسة أنثوية على إطلالتها.

كما اختارت هنا شيحة أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، تناسبت مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا شيحة.

