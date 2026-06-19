أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف.. انتعاش طبيعى من الداخل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة الجسم إلى السوائل للحفاظ على الترطيب والوقاية من الجفاف، إلا أن الماء ليس المصدر الوحيد.

لماذا يعد الترطيب مهمًا لصحة الجسم؟

لذلك، أكدت الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة الغنية بالماء يمكن أن تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجسم اليومية من السوائل، وفقا لما نشر في موقع clevelandclinic.

ووفقًا لخبراء التغذية، يحصل الإنسان على نحو 20% من احتياجاته اليومية من السوائل عبر الطعام، خاصة من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الماء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم الترطيب وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

ويساعد الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين الأداء البدني، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والتخلص من الفضلات، بالإضافة إلى دعم صحة المفاصل وتنظيم درجة حرارة الجسم.

كما أن الجفاف، حتى وإن كان بسيطًا، قد يؤدي إلى الشعور بالصداع والدوخة والإرهاق وتشنجات العضلات، وفي الحالات الشديدة قد يسبب مشكلات صحية أكثر خطورة.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

أفضل 10 أطعمة غنية بالماء للوقاية من الجفاف

- الخيار:

يُعد الخيار من أكثر الأطعمة احتواءً على الماء بنسبة تتجاوز 96%، كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين K الذي يدعم صحة العظام.

- الكرفس:

يحتوي الكرفس على نحو 95% من الماء، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

- الخس:

يتميز الخس، خاصة النوع الجليدي، بنسبة ماء تصل إلى 96%، ما يجعله من أفضل المكونات التي يمكن إضافتها إلى السلطات الصيفية.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

- الطماطم:

تحتوي الطماطم على نحو 95% من الماء، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين الذي يدعم صحة القلب.

- الكوسة:

تعد الكوسة من الخضروات المرطبة بفضل احتوائها على حوالي 95% من الماء، فضلًا عن احتوائها على مضادات أكسدة مفيدة لصحة العين.

ـ البطيخ:

يُعرف البطيخ بقدرته العالية على الترطيب، إذ يتكون من نحو 92% من الماء، إلى جانب احتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية تدعم المناعة وصحة البشرة.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

- القرنبيط:

رغم مظهره الجاف نسبيًا، فإن القرنبيط يحتوي على نحو 92% من الماء، بالإضافة إلى فيتاميني C وK وعدد من المركبات النباتية المفيدة.

- الفلفل الحلو:

يضم الفلفل الحلو أكثر من 92% من الماء، كما يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

- الهليون:

يساعد الهليون في دعم الترطيب بفضل محتواه المرتفع من الماء، كما يحتوي على مركبات قد تساعد الجسم على التعافي من فقدان السوائل.

- الفراولة:

تتجاوز نسبة الماء في الفراولة 90%، إلى جانب احتوائها على مركبات الفلافونويد المرتبطة بدعم الذاكرة والوظائف الإدراكية.

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

نصائح للحفاظ على الترطيب خلال الصيف

وينصح خبراء التغذية بالجمع بين شرب الماء بانتظام وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء، خاصة خلال موجات الحر أو عند ممارسة النشاط البدني، لضمان الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم والوقاية من أعراض الجفاف.