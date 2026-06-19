قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي
47 شهيدا و100 جريح في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع
كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك».. اليوم
مستشار ألمانيا يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وانعكاسه على لبنان
تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.. اغتنم نفحات أول جمعة في شهر المحرم
القبض على شخصين استعرضا بسيارتهما في حفل زفاف بمدينة نصر
بعد تألقه أمام بلجيكا.. مرموش يفرض نفسه بين نخبة المراوغين في مونديال 2026
إيران: تفتيش المنشآت النووية بما فيها بوشهر مرتبط بمسار المفاوضات والالتزامات الدولية
مسؤول أمريكي: نتنياهو وافق بالكامل على وقف إطلاق النار في لبنان وسط ضغوط دبلوماسية
بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
آية التيحي

تُعد البقوليات من أفضل الأطعمة النباتية التي تدعم صحة العظام، إذ تحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم والبروتين والألياف الغذائية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة مع التقدم في العمر.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

ووفقًا لتقرير طبي نشره موقع Verywell Health، فإن بعض أنواع البقوليات تتميز باحتوائها على كميات كبيرة من الكالسيوم والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الهيكل العظمي، ومن ابرزها ما يلي:

- فول الصويا:
يأتي فول الصويا في مقدمة البقوليات الداعمة لصحة العظام، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 130 ملليجرامًا من الكالسيوم. كما يتميز بغناه بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الفاصوليا المجنحة:
توفر نصف كوب من الفاصوليا المجنحة حوالي 122 ملليجرامًا من الكالسيوم، إلى جانب نسبة جيدة من البروتين والألياف الغذائية.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- التوفو:
يُعد التوفو المصنوع من فول الصويا من أفضل المصادر النباتية للكالسيوم، إذ يحتوي على نحو 163 ملليجرامًا من الكالسيوم في كل 85 جرامًا تقريبًا، كما أنه غني بالبروتين.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الفاصوليا البيضاء:
تحتوي الفاصوليا البيضاء على الكالسيوم والألياف التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم المناعة، ما يجعلها خيارًا غذائيًا متكاملاً.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- حليب الصويا:
يُعتبر حليب الصويا المدعم بالكالسيوم من أفضل المشروبات لصحة العظام، حيث يوفر كوب واحد نحو 300 ملليجرام من الكالسيوم، أي ما يقارب ربع الاحتياج اليومي.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الفاصوليا البحرية:
تمتاز الفاصوليا البحرية بقوامها الطري وغناها بالبروتين والألياف والكالسيوم، ما يجعلها إضافة مثالية للشوربات والأطباق الصحية.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الفاصوليا السوداء:
تحتوي الفاصوليا السوداء على البروتين والكالسيوم، وتُستخدم في العديد من الوصفات الصحية مثل السلطات والأطباق المكسيكية.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الحمص:
يُعد الحمص مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي والألياف والكالسيوم، كما يدخل في إعداد العديد من الأطعمة الصحية مثل الحمص المهروس والفلافل.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- الفاصوليا الحمراء:
توفر الفاصوليا الحمراء نسبة من الكالسيوم وحمض الفوليك، وتُستخدم بشكل شائع في أطباق الشوربة واليخنات.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

- العدس:
رغم احتوائه على كمية أقل من الكالسيوم مقارنة ببعض البقوليات الأخرى، فإن العدس غني بالألياف والحديد وحمض الفوليك، ما يجعله عنصرًا مهمًا في النظام الغذائي الصحي.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

فوائد البقوليات لصحة العظام

وتشير الدراسات إلى أن تناول البقوليات بانتظام قد يساعد في تحسين كثافة العظام بفضل محتواها من الكالسيوم والبروتين والفوسفور والزنك، وهي عناصر تلعب دورًا رئيسيًا في بناء العظام والحفاظ على قوتها.

كما تُعد البقوليات خيارًا مثاليًا للنباتيين والأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان، حيث توفر بدائل طبيعية للعناصر الغذائية الضرورية لصحة الهيكل العظمي.

أفضل البقوليات لتقوية العظام

نصائح لإضافة البقوليات إلى النظام الغذائي

ـ إضافتها إلى السلطات.
ـ استخدامها في الشوربات واليخنات.
ـ تحضير الحمص المهروس كوجبة خفيفة.
ـ إضافتها إلى أطباق المكرونة والأرز.
ـ تناولها كوجبات خفيفة بعد تحميصها.

البقوليات تقوية العظام صحة العظام الكالسيوم فول الصويا الحمص العدس الفاصوليا البيضاء هشاشة العظام أطعمة غنية بالكالسيوم أفضل أطعمة للعظام كثافة العظام التغذية الصحية البروتين النباتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نيللي كريم

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

بالصور

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد