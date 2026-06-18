ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

كشفت دراسة حديثة أن ملايين النساء قد يستخدمن نوعًا غير مناسب من المسكنات لتخفيف آلام الدورة الشهرية، رغم وجود خيارات أكثر فاعلية في التعامل مع التقلصات المصاحبة للحيض.

الباراسيتامول أم الإيبوبروفين؟

وأظهرت الدراسة، التي حللت أكثر من 211 مليون إيصال شراء من إحدى سلاسل المتاجر الكبرى، أن الباراسيتامول كان أكثر المسكنات شراءً إلى جانب الفوط الصحية والسدادات القطنية، متفوقًا على الإيبوبروفين الذي يوصي به الخبراء لعلاج تقلصات الدورة الشهرية.

وبحسب الباحثين، فإن نحو نصف عمليات شراء منتجات الدورة الشهرية تضمنت أيضًا شراء مسكنات للألم، وكان حوالي ثلثي هذه المشتريات من الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول، مقابل الثلث فقط للإيبوبروفين.

ويشير الخبراء إلى أن الإيبوبروفين يعتبر الخيار الأفضل في كثير من حالات آلام الدورة الشهرية، لأنه ينتمي إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ويعمل على تقليل إنتاج مادة "البروستاجلاندين"، وهي المادة المسؤولة عن التقلصات والانقباضات المؤلمة في عضلات الرحم أثناء الحيض.

أما الباراسيتامول فيعمل بشكل أساسي على تثبيط إشارات الألم في الدماغ، لذلك يكون أكثر فعالية في حالات الصداع والآلام العامة مقارنة بالتقلصات العضلية المرتبطة بالدورة الشهرية.

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

لماذا تحدث تقلصات الدورة الشهرية؟

تُعد التقلصات جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية، حيث تنقبض عضلات الرحم للمساعدة في التخلص من بطانة الرحم.

وخلال هذه العملية ينتج الجسم مواد شبيهة بالهرمونات تعرف باسم "البروستاجلاندين"، وترتبط المستويات المرتفعة منها بزيادة شدة الألم والتشنجات.

وينصح الخبراء ببدء تناول الإيبوبروفين قبل موعد الدورة المتوقع بيوم أو عدة أيام في الحالات التي تعاني من آلام متكررة، وذلك للمساعدة في تقليل إنتاج هذه المواد المسببة للتقلصات.

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

أرقام مقلقة حول آلام الحيض

وأشارت بيانات استطلاعات الرأي إلى أن 7 من كل 10 نساء يعانين من آلام شديدة مرتبطة بالدورة الشهرية خلال فترات مختلفة من حياتهن.

كما أظهرت النتائج أن:

78% من النساء قيل لهن من قبل مختصين صحيين إن الشعور بالألم أثناء الدورة أمر طبيعي.

امرأة واحدة من كل 10 وصفت الألم بأنه "لا يُحتمل".

24% وصفن الألم بأنه حاد وطاعن.

47% أكدن أن الدورة الشهرية تؤثر بشكل كبير على قدرتهن على ممارسة الأنشطة اليومية.

48% أبلغن عن انخفاض شديد في مستويات الطاقة خلال فترة الحيض.

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

متى يجب استشارة الطبيب ؟

ويشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كانت آلام الدورة الشهرية شديدة أو تؤثر على الحياة اليومية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض غير طبيعية، فقد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية مثل بطانة الرحم المهاجرة أو اضطرابات أخرى تحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص.

ورغم أن الباراسيتامول يُعد من أكثر المسكنات استخدامًا بين النساء، فإن الدراسات تشير إلى أن الإيبوبروفين قد يكون أكثر فعالية في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية لأنه يستهدف السبب الرئيسي للألم وليس مجرد الإحساس به. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء، خاصة لمن يعانين من أمراض المعدة أو الكلى أو الحساسية تجاه مضادات الالتهاب.