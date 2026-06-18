أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

كشفت تقارير طبية حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول ليس بالضرورة سببًا مباشرًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث يتمكن الجسم في معظم الحالات من تنظيم إنتاجه للكوليسترول بشكل طبيعي، مما يجعل بعض هذه الأطعمة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي.

أطعمة غنية بالكوليسترول ومفيدة للصحة

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Healthline"، فإن هناك عددًا من الأطعمة الغنية بالكوليسترول التي تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة ويمكن تناولها باعتدال دون القلق من تأثيرها السلبي على صحة القلب، وتشمل:

ـ البيض:

يُعد البيض من أكثر الأطعمة المغذية، إذ يحتوي على البروتين عالي الجودة والعديد من العناصر الغذائية الأساسية. وتشير الدراسات إلى أن تناول البيض لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى معظم الأشخاص، بل قد يساعد في زيادة مستويات الكوليسترول النافع (HDL).

ـ الجبن:

يحتوي الجبن على الكالسيوم والبروتين إلى جانب الكوليسترول، وأظهرت الأبحاث أن تناول الجبن كامل الدسم باعتدال لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

أطعمة غنية بالكوليسترول ومفيدة للصحة

ـ المأكولات البحرية:

مثل الجمبري وسرطان البحر والمحار، والتي تعد مصادر غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن المهمة، وقد ارتبط تناولها بتحسين صحة القلب والدماغ.

ـ اللحوم الطبيعية المعتمدة على الرعي:

تحتوي على نسب أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى، ما يجعلها خيارًا غذائيًا جيدًا عند تناولها باعتدال.

ـ أحشاء الحيوانات:

مثل الكبد والقلب والكلى، وهي غنية بالحديد والزنك وفيتامين B12 ومضادات الأكسدة، رغم احتوائها على نسب مرتفعة من الكوليسترول.

ـ السردين:

يوفر السردين كميات كبيرة من فيتامين D وفيتامين B12 والكالسيوم، إلى جانب احتوائه على أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

ـ الزبادي كامل الدسم:

تشير الدراسات إلى أن منتجات الألبان المخمرة كاملة الدسم قد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أطعمة غنية بالكوليسترول ومفيدة للصحة

أطعمة غنية بالكوليسترول يجب الحد منها

وفي المقابل، حذر الخبراء من بعض الأطعمة التي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول الضار، ومنها:

ـ الأطعمة المقلية.

ـ الوجبات السريعة.

ـ اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والبسطرمة.

ـ الحلويات الغنية بالسكر والدهون المشبعة.

أطعمة غنية بالكوليسترول الضار

ما هو الكوليسترول؟

ويعد الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعي، كما توجد في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والألبان والبيض.

ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين D والأحماض الصفراوية اللازمة لهضم الدهون.

وينقسم الكوليسترول إلى نوعين رئيسيين:

ـ الكوليسترول النافع (HDL)، الذي يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد.

ـ الكوليسترول الضار (LDL)، الذي قد يؤدي تراكمه إلى تكوين ترسبات داخل الشرايين.

نصائح لخفض بالكوليسترول

نصائح طبيعية لخفض الكوليسترول

ويوصي الخبراء باتباع عدد من العادات الصحية للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب، أبرزها:

ـ زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ التخلص من الوزن الزائد.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

وأكد التقرير أن الخوف من جميع الأطعمة الغنية بالكوليسترول لم يعد مدعومًا بالأدلة العلمية الحديثة، مشددًا على أهمية التمييز بين الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والأطعمة المصنعة التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.