علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

كشفت دراسة علمية حديثة أن أدوية خفض مستويات الكوليسترول في الدم، قد تقدم فائدة إضافية مهمة تتمثل في تقليل خطر الإصابة بالهشاشة والضعف الجسدي لدى كبار السن، ما قد يساعدهم على الحفاظ على استقلاليتهم وجودة حياتهم لفترة أطول.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسة Mass General Brigham في مدينة بوسطن الأمريكية، أن كبار السن الذين تناولوا أدوية الكوليسترول كانوا أقل عرضة للإصابة بالهشاشة بنسبة تصل إلى 24% مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا هذه الأدوية.

متابعة قرابة مليون شخص

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات ما يقرب من مليون محارب قديم في الولايات المتحدة، ممن تجاوزت أعمارهم 67 عامًا، ولم يكونوا يعانون من الهشاشة أو يتناولون أدوية الكوليسترول عند بداية الدراسة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال السنوات الخمس الأولى، بدأ نحو 290 ألف مشارك في استخدام أدوية الكوليسترول، بينما أصيب أكثر من 636 ألف شخص بمظاهر الهشاشة المرتبطة بالتقدم في العمر.

وبعد متابعة استمرت 16 عامًا، تبين أن الأشخاص الذين استخدموا ادوية الكوليسترول كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان الكتلة العضلية، والإرهاق المزمن، وبطء المشي، وانخفاض النشاط البدني، وهي من أبرز علامات الهشاشة لدى كبار السن.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول

فوائد تتجاوز خفض الكوليسترول

وأشار الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي لأدوية الكوليسترول لم يقتصر على خفض مستويات الكوليسترول فقط، بل قد يعود أيضًا إلى خصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تسهم في إبطاء العمليات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة والتراجع الوظيفي للجسم.

كما أظهرت النتائج أن الدواء قد يكون مفيدًا حتى لدى الأشخاص الذين ظهرت لديهم مؤشرات مبكرة للهشاشة، ما يعزز احتمالية استخدامه كوسيلة للمساعدة في الحد من تطور هذه الحالة مع التقدم في العمر.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول

لا توجد أدوية مُعتمدة للوقاية من الهشاشة

وقالت الدكتورة سعدية قازيليد، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن الهشاشة تمثل تحديًا صحيًا متزايدًا مع تقدم السكان في العمر، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أدوية معتمدة خصيصًا للوقاية منها.

وأضافت أن نتائج الدراسة تشير إلى أن أدوية الكوليسترول قد توفر فرصة واعدة للمساعدة في تقليل خطر الهشاشة والحفاظ على صحة واستقلالية كبار السن لفترات أطول.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول

الهشاشة مشكلة صحية متزايدة

وتشير التقديرات إلى أن نحو 10% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يعانون من الهشاشة، بينما ترتفع النسبة إلى ما بين 25% و50% لدى من تجاوزوا سن 85 عامًا، وهو ما يجعل البحث عن وسائل فعالة للوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد العلاقة بشكل قاطع وتحديد أفضل السبل لاستخدام أدوية الكوليسترول في الوقاية من الهشاشة لدى كبار السن.