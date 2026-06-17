قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكوم الأحمر»: حمزة عبدالكريم لعب عندنا 3 سنوات ونصف.. وانتقل للأهلي في 2020
هل يجوز الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
ضياء رشوان: صدامات الدولة مع الإخوان بدأت منذ الأربعينيات.. وإرهاب ما بعد 2013 كان الأكثر عنفًا | فيديو
عقب هبوط قوي .. ارتفاع سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق
الأعلى سعرًا .. جرام الذهب عيار 24 الآن
الأمم المتحدة: انخفاض تبادل إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال
«شبانة»: «فيفا» يستهدف الربح من كل تفصيلة في كأس العالم بما فيها استراحة شرب المياه
رمضان السيد: منتخب مصر استحق الفوز على بلجيكا.. وإمام عاشور ومرموش أضاعا فرصًا مُحققة
دعاء شهر المحرم 1448.. أفضل الأدعية المستحبة مع بداية العام الهجري الجديد
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن أدوية خفض مستويات الكوليسترول في الدم، قد تقدم فائدة إضافية مهمة تتمثل في تقليل خطر الإصابة بالهشاشة والضعف الجسدي لدى كبار السن، ما قد يساعدهم على الحفاظ على استقلاليتهم وجودة حياتهم لفترة أطول.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول 

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من مؤسسة Mass General Brigham في مدينة بوسطن الأمريكية، أن كبار السن الذين تناولوا أدوية الكوليسترول كانوا أقل عرضة للإصابة بالهشاشة بنسبة تصل إلى 24% مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا هذه الأدوية.

متابعة قرابة مليون شخص

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات ما يقرب من مليون محارب قديم في الولايات المتحدة، ممن تجاوزت أعمارهم 67 عامًا، ولم يكونوا يعانون من الهشاشة أو يتناولون أدوية الكوليسترول عند بداية الدراسة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال السنوات الخمس الأولى، بدأ نحو 290 ألف مشارك في استخدام أدوية الكوليسترول، بينما أصيب أكثر من 636 ألف شخص بمظاهر الهشاشة المرتبطة بالتقدم في العمر.

وبعد متابعة استمرت 16 عامًا، تبين أن الأشخاص الذين استخدموا ادوية الكوليسترول كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان الكتلة العضلية، والإرهاق المزمن، وبطء المشي، وانخفاض النشاط البدني، وهي من أبرز علامات الهشاشة لدى كبار السن.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول 

فوائد تتجاوز خفض الكوليسترول

وأشار الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي لأدوية الكوليسترول لم يقتصر على خفض مستويات الكوليسترول فقط، بل قد يعود أيضًا إلى خصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تسهم في إبطاء العمليات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة والتراجع الوظيفي للجسم.

كما أظهرت النتائج أن الدواء قد يكون مفيدًا حتى لدى الأشخاص الذين ظهرت لديهم مؤشرات مبكرة للهشاشة، ما يعزز احتمالية استخدامه كوسيلة للمساعدة في الحد من تطور هذه الحالة مع التقدم في العمر.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول 

لا توجد أدوية مُعتمدة للوقاية من الهشاشة

وقالت الدكتورة سعدية قازيليد، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن الهشاشة تمثل تحديًا صحيًا متزايدًا مع تقدم السكان في العمر، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أدوية معتمدة خصيصًا للوقاية منها.

وأضافت أن نتائج الدراسة تشير إلى أن أدوية الكوليسترول قد توفر فرصة واعدة للمساعدة في تقليل خطر الهشاشة والحفاظ على صحة واستقلالية كبار السن لفترات أطول.

فائدة إضافية لتناول كبار السن أدوية الكوليسترول 

الهشاشة مشكلة صحية متزايدة

وتشير التقديرات إلى أن نحو 10% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يعانون من الهشاشة، بينما ترتفع النسبة إلى ما بين 25% و50% لدى من تجاوزوا سن 85 عامًا، وهو ما يجعل البحث عن وسائل فعالة للوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد العلاقة بشكل قاطع وتحديد أفضل السبل لاستخدام أدوية الكوليسترول في الوقاية من الهشاشة لدى كبار السن.

الستاتين أدوية الكوليسترول الهشاشة عند كبار السن الشيخوخة الصحية خفض الكوليسترول الوقاية من الهشاشة صحة كبار السن فقدان الكتلة العضلية أمراض الشيخوخة التقدم في العمر صحة المسنين علاج الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

ترشيحاتنا

Android 17

«جوجل» تُفاجئ الملايين وتطلق نظام «Android 17» رسميًا لهواتف وساعات «Pixel»

سناب

بديل الهواتف الذكية.. «سناب» تطلق رسميًا نظارة الواقع المُعزّز الثورية «Spectacles» لعام 2026

الذكاء الاصطناعي

تقرير رويترز للصحافة الرقمية يفجّر مفاجأة ويكشف كيف يستهلك العالم الأخبار الآن

بالصور

الصيام يُحسّن صحة اللثة ويُقلّل الالتهابات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

أبيض × أسود.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد