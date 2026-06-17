شاي الزنجبيل ما بين الأضرار والفوائد .. وممنوع على هؤلاء تناوله

يُعد مشروب الزنجبيل الساخن من أكثر المشروبات العشبية شعبية حول العالم، لما يتمتع به من فوائد صحية عديدة تتعلق بتحسين الهضم وتقليل الغثيان ودعم صحة القلب.

ما هي الآثار الجانبية مشروب الزنجبيل الساخن؟

ولكن رغم هذه المزايا، تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية التي تستوجب الحذر لدى بعض الفئات.

بحسب مراجعة علمية نُشرت عام 2025، فإن الزنجبيل يُعتبر آمنًا بشكل عام عند تناوله بكميات معتدلة، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض جانبية خفيفة، خاصة عند استهلاك كميات كبيرة تتجاوز 6 جرامات يوميًا.

وكشف موقع ميديكال نيوز توداي، أنه تشمل أبرز الآثار الجانبية المحتملة:

- حرقة المعدة وارتجاع المريء:

قد يؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل إلى زيادة الشعور بحرقة المعدة وارتجاع الأحماض، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات سابقة في الجهاز الهضمي.

مشروب الزنجبيل الساخن



- اضطرابات الجهاز الهضمي:

تشمل الأعراض التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص:

آلام المعدة.

الانتفاخ والغازات.

الإسهال.

الشعور بعدم الارتياح الهضمي.

ورغم ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يساعد أيضًا على تسريع إفراغ المعدة، ما قد يساهم في تخفيف بعض مشكلات الهضم لدى آخرين.

- زيادة خطر النزيف:

يحذر الخبراء من أن الزنجبيل قد يؤثر على عملية تجلط الدم، إذ يمكن أن يقلل من نشاط الصفائح الدموية المسؤولة عن تكوين الجلطات.

لذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم أو من يعانون من اضطرابات النزيف باستشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل بانتظام.

مشروب الزنجبيل الساخن

فوائد مشروب الزنجبيل الساخن الصحية

ورغم آثاره الجانبية المحتملة، يتمتع مشروب الزنجبيل الساخن بعدد كبير من الفوائد الصحية المدعومة بالأبحاث العلمية.

ـ تقليل الغثيان والقيء:

تساعد المركبات النشطة الموجودة في الزنجبيل، مثل الجينجيرول والشوجاول، في تخفيف الغثيان الناتج عن الحمل أو العلاج الكيميائي.

ـ تخفيف الألم والالتهابات:

أظهرت دراسات أن الزنجبيل يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، وقد يساعد في تقليل:

آلام الصداع النصفي.

آلام الدورة الشهرية.

آلام خشونة المفاصل.

مشروب الزنجبيل الساخن

ـ المساعدة في فقدان الوزن:

تشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل قد يساهم في:

تقليل الشهية.

الحد من امتصاص الدهون.

تقليل تخزين الدهون داخل الجسم.

ـ تحسين مستويات السكر في الدم:

وجدت أبحاث أن الزنجبيل قد يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحسين التحكم طويل المدى في مستويات السكر بالدم وتقليل معدل الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c).

ـ دعم صحة القلب:

قد يساهم مشروب الزنجبيل الساخن في:

خفض ضغط الدم المرتفع.

تحسين مستويات الكوليسترول.

تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروب الزنجبيل الساخن

هل مشروب الزنجبيل الساخن آمن أثناء الحمل؟

وتشير الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بكميات معتدلة أثناء الحمل لا يرتبط بزيادة خطر الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المولود أو التشوهات الخلقية.

ومع ذلك، تنصح المؤسسات الصحية الحوامل باستشارة الطبيب قبل استخدام الزنجبيل بشكل منتظم، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.

مشروب الزنجبيل الساخن

من يجب أن يتوخى الحذر عند تناول الزنجبيل ؟

ينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل تناول مشروب الزنجبيل الساخن بشكل يومي في الحالات التالية:

ـ مرضى حصوات المرارة.

ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم.

ـ مرضى السكري.

ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم.

الحوامل.

مشروب الزنجبيل الساخن

الكمية الموصى بها من الزنجبيل يوميًا

ويرى الخبراء أن تناول الزنجبيل باعتدال يعد آمنًا لمعظم الأشخاص، مع ضرورة تجنب تجاوز 6 جرامات يوميًا لتقليل احتمالية ظهور الآثار الجانبية.

وفي الخاتمة يُعتبر مشروب الزنجبيل الساخن مشروبًا صحيًا غنيًا بالفوائد، بدءًا من تحسين الهضم وتقليل الغثيان وصولًا إلى دعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.

لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشكلات مثل حرقة المعدة والإسهال وزيادة خطر النزيف، ما يجعل الاعتدال هو الخيار الأفضل للاستفادة من فوائده وتجنب أضراره.