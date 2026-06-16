ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

انتشرت وصفة ماء الأرز للشعر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، حيث يروج لها الكثيرون باعتبارها سرًا طبيعيًا للحصول على شعر أطول وأقوى وأكثر لمعانًا. لكن هل تدعم الدراسات العلمية هذه الادعاءات؟

ما هو ماء الأرز؟

وكشف تقرير نشره خبراء الجلدية في "كليفلاند كلينك" أن ماء الأرز قد يقدم بعض الفوائد التجميلية للشعر، إلا أن الأدلة العلمية التي تؤكد قدرته على تعزيز نمو الشعر ما تزال محدودة.

ويعتبر ماء الأرز هو السائل النشوي الناتج عن نقع الأرز أو طهيه في الماء. ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في حبوب الأرز، مثل فيتامينات ب، وفيتامين هـ، والمغنيسيوم، والزنك، والمنجنيز، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

ماء الأرز للشعر

كيف يمكن أن يفيد الشعر؟

وبحسب أطباء الجلدية، فإن النشا الموجود في ماء الأرز يعمل كطبقة تغليف خارجية للشعرة، ما يساعد على تقليل الاحتكاك بين خصلات الشعر ويحد من التقصف والتكسر.

كما يحتوي الأرز على مركب "الإينوزيتول"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ارتبطت في بعض الدراسات بقدرتها على حماية الشعر من العوامل الضارة.

ماء الأرز للشعر

فوائد ماء الأرز للشعر

ويشير مؤيدو استخدام ماء الأرز إلى عدد من الفوائد المحتملة، منها:

ـ زيادة لمعان الشعر.

ـ تحسين نعومة الخصلات.

ـ تقليل التشابك والتقصف.

ـ دعم قوة الشعر وحمايته من التلف.

ـ المساعدة في تحسين المظهر العام للشعر.

ورغم هذه الفوائد المتداولة، يؤكد الخبراء أن معظم الأدلة المتاحة تعتمد على تجارب شخصية وليست دراسات علمية واسعة النطاق.

ماء الأرز للشعر

هل يساعد ماء الأرز على تطويل الشعر؟

ويرتبط ماء الأرز منذ قرون بعادات العناية بالشعر في بعض الدول الآسيوية، خاصة اليابان والصين، حيث اشتهرت نساء بعض المناطق بشعرهن الطويل للغاية.

ولكن خبراء الجلدية أوضحوا أن نمو الشعر يعتمد في الأساس على العوامل الوراثية والصحة العامة والتغذية السليمة، بينما تلعب منتجات العناية بالشعر دورًا محدودًا نسبيًا في زيادة الطول.

ماء الأرز للشعر

هل توجد مخاطر لاستخدام ماء الأرز؟

وأكد الأطباء أن استخدام ماء الأرز للشعر يعتبر آمنًا بشكل عام، لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة.

ومع ذلك، قد يسبب بعض المشكلات في حالات معينة مثل:

ـ تهيج فروة الرأس الملتهبة.

ـ زيادة الحساسية لدى بعض الأشخاص.

ـ تراكم بقايا النشا على الشعر إذا لم يتم شطفه جيدًا.

لذلك ينصح بغسل الشعر جيدًا بعد استخدامه لتجنب أي تهيج محتمل.

ماء الأرز للشعر

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر

يمكن إعداد ماء الأرز بسهولة في المنزل من خلال:

غسل الأرز جيدًا.

نقع الأرز في الماء لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين.

تصفية الماء والاحتفاظ بالسائل الناتج.

استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو.

تركه على الشعر لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم شطفه بالماء.

ويفضل الخبراء طريقة النقع القصير، لأنها تحافظ على العناصر الغذائية دون زيادة احتمالية نمو البكتيريا.

ماء الأرز للشعر

ويرى أطباء الجلدية أن ماء الأرز قد يساعد على تحسين مظهر الشعر ومنحه مزيدًا من النعومة واللمعان، إلا أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت بشكل قاطع قدرته على تسريع نمو الشعر أو علاج تساقطه.

لذلك يمكن اعتباره وسيلة طبيعية وآمنة نسبيًا للعناية بالشعر، بشرط استخدامه باعتدال وعدم الاعتماد عليه كحل طبي لمشكلات الشعر المزمنة.