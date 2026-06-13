بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

أثارت الدكتورة شيرين علي زكي، كبير أطباء التفتيش على اللحوم، حالة من الجدل بعد تحذيرها من استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية.

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

وأكدت شيرين، أن ثاني أكسيد التيتانيوم الموجود في القصب قد يشكل خطراً على الصحة العامة إذا استُخدمت بشكل غير قانوني أو خارج الضوابط الرقابية.

وأوضحت شيرين علي زكي، أن جهاز حماية المستهلك رصد استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض محلات عصير القصب بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن هذه المادة تُضاف لإعطاء العصير لوناً فاتحاً ولامعاً وإخفاء أي تغيرات أو أكسدة قد تطرأ عليه.

وأضافت أن المادة ليست جديدة، حيث سبق أن حذرت منها منذ سنوات بسبب استخدامها في بعض المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الحلاوة الطحينية، لمنحها لوناً أبيض ناصعاً يجذب المستهلكين.

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

وأكدت أن ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في العديد من الصناعات غير الغذائية، مثل الطلاء والدهانات والورق والبلاستيك وبعض مستحضرات التجميل ومبيضات القهوة، إلا أن استخدامها في الأغذية يخضع لاشتراطات ورقابة صارمة، ولا يُسمح باستخدامها بشكل عشوائي أو خارج المنشآت الخاضعة للرقابة.

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم على الصحة

وحذرت الطبيبة من التأثيرات الصحية المحتملة للمادة، مشيرة إلى أن الدراسات أثارت مخاوف بشأن قدرتها على إحداث تغيرات جينية في الحمض النووي للخلايا، فضلاً عن ارتباطها بزيادة احتمالات تلف الخلايا نتيجة جزيئاتها متناهية الصغر.

كما أشارت إلى أن التعرض المفرط لها قد يرتبط بعدد من المشكلات الصحية، من بينها:

ـ التهابات الجهاز الهضمي وجدار المعدة والأمعاء.

ـ تراكم الجزيئات في بعض أعضاء الجسم مثل الكبد والطحال والكلى.

ـ التأثير على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ـ احتمالية زيادة المخاطر الصحية طويلة المدى المرتبطة بتلف الخلايا.

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

مطالبة بتشديد الرقابة

وطالبت الدكتورة شيرين علي زكي جهاز حماية المستهلك بتوسيع حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من عدم استخدام المادة بشكل مخالف، داعية إلى دراسة حظرها في المنتجات الغذائية إذا ثبتت مخاطرها الصحية، على غرار الجهود التي أدت سابقاً إلى منع استخدام مادة برومات البوتاسيوم في بعض المخبوزات.

وشددت على أهمية التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المعتمدة حفاظاً على سلامة المستهلكين، مؤكدة أن الرقابة المستمرة تمثل خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات قد تهدد الصحة العامة.