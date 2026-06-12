دراسة تحذر .. ضرب الأطفال يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد فرص عدوانيتهم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة لندن البريطانية أن الأطفال الذين يتعرضون للعقاب البدني، مثل الضرب أو الصفع، قد يكونون أكثر عرضة لمشكلات تعليمية وسلوكية في مراحل لاحقة من حياتهم، ما دفع خبراء للمطالبة بحظر هذه الممارسة في إنجلترا.

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ما يقرب من 20 ألف طفل ولدوا بين عامي 2000 و2002، حيث تابع الباحثون تأثير العقاب البدني على نموهم الأكاديمي والسلوكي حتى مرحلة المراهقة.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا للعقاب البدني في أعمار 3 و5 و7 سنوات كانوا أكثر عرضة بنسبة 5.7% لعدم تحقيق نتائج جيدة في اختبارات المرحلة الثانوية، مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا لهذا النوع من العقاب.

كما كشفت الدراسة أن الأطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدي بشكل متكرر كانوا أكثر ميلاً إلى السلوكيات العدوانية والتنمر على الآخرين خلال مرحلة المراهقة.

ووجد الباحثون أيضاً أن هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التنمر على أشقائهم داخل المنزل مقارنة بأقرانهم.

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

مطالبات بتغيير القانون

وفي ضوء هذه النتائج، دعا عدد من الخبراء والجهات المعنية بحقوق الطفل إلى إلغاء ما يُعرف بـ"الدفاع القانوني عن العقاب المعقول" في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، أسوة بما تم تطبيقه بالفعل في اسكتلندا وويلز.

وأكدت الدكتورة أنيا هايلمان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن النتائج تدعم الأدلة السابقة التي تشير إلى أن العقاب البدني لا يحقق فوائد تربوية واضحة، وقد يرتبط بنتائج سلبية على نمو الأطفال وصحتهم النفسية.

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

آراء مختلفة حول العقاب البدني

وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن العقاب البدني الخفيف قد يكون فعالاً في بعض الحالات عند استخدامه بشكل محدود وبعد استنفاد وسائل التوجيه الأخرى.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الهدف من العقاب هو تعليم الأطفال تحمل مسؤولية أفعالهم وفهم العواقب المترتبة على السلوكيات الخاطئة، إلا أن هذا الرأي لا يزال محل جدل واسع بين المتخصصين في التربية والصحة النفسية.

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

هل حُظر ضرب الأطفال حول العالم؟

وبحسب التقارير، حظرت أكثر من 70 دولة حول العالم استخدام العقاب البدني ضد الأطفال، بينما لا تزال القوانين تختلف من دولة إلى أخرى بشأن أساليب التأديب المسموح بها داخل الأسرة.

ويستمر الجدل بين الخبراء حول أفضل الطرق لتقويم سلوك الأطفال، مع تزايد الدعوات للاعتماد على أساليب التربية الإيجابية التي تقوم على الحوار والتوجيه بدلاً من العقاب الجسدي.