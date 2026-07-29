والدها قدوتها .. الأولى على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة: سألتحق بكلية الحقوق لتحقيق حلم المحاماة

أكدت الطالبة روان أحمد، الأولى على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أن والدها كان الداعم الأكبر لها والقدوة التي استمدت منها الإصرار على التفوق، مشيرة إلى أن نجاحها جاء بعد عام من الاجتهاد والتنظيم والدعم الأسري المستمر.



وقالت "روان" إنها تعتزم الالتحاق بكلية الحقوق، لتحقيق حلمها بأن تصبح محامية ناجحة وتسير على خطى والدها، مؤكدة أن مهنة المحاماة كانت هدفها منذ سنوات، وأنها تتطلع إلى تحقيق النجاح فيها كما حققته في المرحلة الثانوية.

وأضافت أن تفوقها هو ثمرة تعبها ودعم أسرتها، موجهة الشكر لوالديها ومعلميها، ومؤكدة أن الاجتهاد والثقة بالله هما مفتاح الوصول إلى النجاح وتحقيق الأحلام.