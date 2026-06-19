ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

يُعد البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية التي يقبل عليها الملايين حول العالم، ليس فقط بسبب مذاقه الحلو والمنعش، ولكن أيضًا لفوائده الصحية المتعددة.

فوائد البطيخ الصحية

ومع ذلك، يشير خبراء التغذية إلى أن هذه الفاكهة قد لا تكون مناسبة للجميع، خاصة بعض الفئات التي تعاني من مشكلات صحية معينة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويحتوي البطيخ على نحو 92% من الماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمساعدة في ترطيب الجسم خلال الطقس الحار وتقليل خطر الجفاف.

كما أن كوبًا واحدًا من البطيخ المقطع يحتوي على نحو 46 سعرة حرارية فقط، مما يجعله وجبة خفيفة منخفضة السعرات يمكن أن تساعد في التحكم بالوزن.

ويتميز البطيخ بغناه بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يمنحه لونه الأحمر المميز، وقد ربطت بعض الدراسات بين تناول الليكوبين وتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.

فوائد البطيخ الصحية

هل يساعد البطيخ في خفض ضغط الدم؟

ويحتوي البطيخ على الحمض الأميني L-Citrulline الذي يساهم في إنتاج أكسيد النيتريك داخل الجسم، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وتشير أبحاث إلى أن هذه المادة قد تدعم صحة القلب وتساهم في تنظيم ضغط الدم، إلا أن الخبراء يؤكدون أن معظم الدراسات اعتمدت على المكملات الغذائية وليس على تناول البطيخ وحده.

فوائد البطيخ الصحية

البطيخ والوقاية من السرطان

ويرى الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ، خاصة الليكوبين، قد تلعب دورًا في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

ورغم وجود دراسات ربطت بين زيادة استهلاك الليكوبين وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا، فإن الأدلة العلمية لا تزال غير حاسمة، ولا يمكن اعتبار البطيخ وسيلة مؤكدة للوقاية من السرطان.

فوائد البطيخ الصحية

هل يساعد البطيخ على فقدان الوزن؟

وأظهرت بعض الدراسات أن استبدال الوجبات الخفيفة عالية السعرات بالبطيخ قد يزيد الشعور بالشبع ويقلل الإحساس بالجوع، وهو ما قد يساهم في إدارة الوزن بشكل أفضل.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء مع عدد محدود من السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الوجبات الخفيفة الأخرى.

فوائد البطيخ الصحية

تناول البطيخ كاملًا أفضل من العصير

وينصح خبراء التغذية بتناول البطيخ في صورته الطبيعية بدلًا من عصيره، لأن الثمرة الكاملة تحتفظ بالألياف الغذائية التي تساعد على الشبع وتحسين الهضم.

أما العصير فيفقد جزءًا كبيرًا من الألياف، كما تتحول السكريات الطبيعية الموجودة فيه إلى ما يُعرف بالسكريات الحرة التي يُنصح بعدم الإفراط في تناولها.

فوائد البطيخ الصحية

من يجب أن يتجنب الإفراط في تناول البطيخ؟

رغم فوائده العديدة، فإن بعض الفئات تحتاج إلى الحذر عند تناول البطيخ، ومنها:

ـ مرضى السكري، بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية.

ـ مرضى القولون العصبي، إذ يحتوي على الفركتوز الذي قد يسبب أعراضًا مزعجة لبعض الأشخاص.

ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم أو بعض مدرات البول، حيث قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى انخفاض ضغط الدم أو ارتفاع مستويات البوتاسيوم.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البطيخ.