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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
آية التيجي

تشهد أنواع الأعشاب المختلفة إقبالًا متزايدًا حول العالم بفضل فوائدها الصحية المتعددة، بدءًا من تحسين النوم ودعم الهضم وصولًا إلى المساعدة في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة القلب. 

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

وفي هذا السياق، كشف خبراء التغذية عن أبرز فوائد أشهر أنواع شاي الأعشاب وأفضل الأوقات لتناولها يوميًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومن أبرزهم:

ـ البابونج لتعزيز النوم والاسترخاء:
يُعد البابونج من أشهر المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويُعرف بقدرته على تعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم. ويحتوي على مركبات طبيعية مثل "الأبيجينين" التي قد تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل صعوبات النوم الخفيفة.
وينصح الخبراء بتناول البابونج في المساء كجزء من روتين الاسترخاء قبل النوم.

ـ النعناع لدعم الهضم وتقليل الانتفاخ:
يُستخدم النعناع منذ سنوات طويلة للمساعدة في تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على مادة المنثول التي تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والغازات.
ويُفضل تناوله بعد الوجبات، خاصة الغداء أو العشاء، للمساعدة في تحسين عملية الهضم.

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

ـ الزنجبيل لتخفيف الغثيان وتحسين مستويات السكر:
يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما تشير بعض الدراسات إلى دوره المحتمل في تحسين حساسية الإنسولين والمساعدة في ضبط مستويات السكر بالدم.
كما يُعرف الزنجبيل بفعاليته في تخفيف الشعور بالغثيان وتحسين الهضم، لذلك يُنصح بتناوله صباحًا أو بعد الوجبات.

ـ الرويبوس لصحة القلب وتقليل الالتهابات:
يُعرف الرويبوس أو "الشاي الأحمر" باحتوائه على مضادات أكسدة قوية، وأظهرت بعض الدراسات أن تناوله قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدد من الأمراض المزمنة.
كما أنه خالٍ من الكافيين، ما يجعله خيارًا مناسبًا خلال المساء.

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

ـ مشروب الفواكه والتوت لتعزيز الترطيب:
يعد مشروب الفواكه والتوت العشبية خيارًا صحيًا لمن يبحثون عن مشروب غني بالنكهة وخالٍ من الكافيين. وتساهم هذه المشروبات في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما تحتوي على مركبات نباتية مفيدة مرتبطة بصحة القلب.

ـ مشروب ثمر الورد لدعم المناعة وصحة البشرة:
يُعتبر مشروب ثمر الورد مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو عنصر مهم لدعم جهاز المناعة والمساعدة في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة.
كما تشير بعض الأبحاث إلى امتلاكه خصائص مضادة للالتهابات قد تدعم صحة المفاصل.

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

ـ الكركم لمقاومة الالتهابات:
يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في دعم صحة المفاصل وتقليل الالتهاب في الجسم.
ويُفضل تناوله مساءً بعد العشاء ضمن روتين صحي متوازن.

ـ الشمر لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي:
يُستخدم الشمر تقليديًا للمساعدة في تقليل الانتفاخ والشعور بالامتلاء والغازات، حيث تحتوي بذوره على مركبات تساعد على استرخاء عضلات المعدة والأمعاء.

ـ العرقسوس.. فوائد وتحذيرات:
يمتلك العرقسوس خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ويُستخدم لتهدئة الحلق ودعم الهضم. لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في تناوله، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

ماذا عن الشاي الأسود؟

ورغم أنه لا يُصنف ضمن الأعشاب، فإن الشاي الأسود يحتوي على مركبات نباتية مفيدة قد تساعد في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم وتحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على الكافيين الذي يعزز التركيز والانتباه.

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

هل يمكن شرب شاي الأعشاب يوميًا؟

ويؤكد خبراء التغذية أن  الأعشاب يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، لكنه لا يُعد بديلًا للعلاج الطبي. كما تختلف فوائده باختلاف نوع الأعشاب المستخدمة والحالة الصحية لكل شخص.

فوائد شاي الأعشاب أفضل أنواع شاي الأعشاب فوائد البابونج للنوم فوائد شاي النعناع فوائد شاي الزنجبيل شاي الرويبوس فوائد شاي الكركم فوائد شاي الشمر فوائد العرقسوس تحسين الهضم مشروبات صحية تعزيز المناعة فوائد الشاي الأسود مشروبات تساعد على النوم التغذية الصحية

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الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

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