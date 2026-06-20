أصالة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أصالة



تألقت أصالة في الصور باطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون التركواز مع الفضي.

تزينت أصالة بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أصالة بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.