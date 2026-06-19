مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة مي عمر، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات العامة.

إطلالة مي عمر

خطفت مي عمر الأنظار في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الدانتيل ذات اللون الأبيض.

أنتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.