هايدي رفعت تتألق بإطلالة زفاف ساحرة وتخطف الأنظار في ليلة العمر

لفتت الفنانة هايدي رفعت الأنظار بإطلالة زفاف أنيقة خلال احتفالها بزواجها، حيث ظهرت بفستان أبيض اتسم بالرقي والبساطة، وجمع بين التصميم الكلاسيكي واللمسات العصرية التي أبرزت جمالها بشكل لافت.

واعتمدت هايدي إطلالة ناعمة، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر أنيقة أكملت مظهرها المميز، فيما أضفت تفاصيل الفستان لمسة من الفخامة والرومانسية على أجواء الحفل.

وتفاعل الحضور ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الزفاف، مشيدين بأناقة العروس واختيارها لإطلالة راقية بعيدة عن المبالغة، وهو ما جعلها محط اهتمام وإعجاب الكثيرين.

وشهد حفل الزفاف أجواء احتفالية مبهجة جمعت الأهل والأصدقاء وعددًا من نجوم الوسط الفني، وسط أجواء من السعادة والفرح، بينما حرص العروسان على توثيق أبرز لحظات هذه المناسبة المميزة التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.