قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات الأهلي المحتملة.. عودة أحمد عبد القادر في يد تريزيجيه
زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك
الزراعة: خطط استثمارية جديدة لدعم الثروة الحيوانية وتطوير مراكز تجميع الألبان
ترامب يبعث برسائل متباينة لنتنياهو: ننتظر معرفة المرشحين قبل إعلان الدعم
محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني
سنن يوم الجمعة.. أعمال مستحبة لكل مسلم في أفضل أيام الأسبوع
آخر تحديث لأقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم..تفاصيل
الزراعة الذكية على طاولة النواب.. تحركات برلمانية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الأمن الغذائي
غموض يحيط بمراسم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا وسط تهديدات إيرانية وتفاهمات سرية
صدمة في إسرائيل بعد انتقادات فانس الحادة.. ومخاوف من تدهور العلاقات مع إدارة ترامب
يقترب من الصعود.. منتخب سويسرا يضرب البوسنة والهرسك برباعية بكأس العالم
5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟

الكبدة
الكبدة

تعتبر الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم. ويؤدي تناول الكبدة باعتدال إلى العديد من الفوائد الصحية، لكن الإفراط فيها قد يسبب بعض المشكلات بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من بعض العناصر الغذائية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟

1- تعزيز مستويات الحديد
تحتوي الكبدة على كميات كبيرة من الحديد سهل الامتصاص، ما يساعد على الوقاية من فقر الدم وتحسين نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

2- دعم صحة الجهاز المناعي
تُعد الكبدة مصدرًا غنيًا بفيتامين A الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

3- زيادة الشعور بالشبع
بفضل محتواها المرتفع من البروتين، تساعد الكبدة على تعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما قد يساهم في التحكم بالشهية.

4- تحسين وظائف المخ والأعصاب
تحتوي الكبدة على فيتامين B12 ومجموعة فيتامينات ب الأخرى التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتعزز التركيز والذاكرة.

5- دعم صحة العضلات
يساهم البروتين الموجود في الكبدة في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة، خاصة لدى الأشخاص النشطين رياضيًا.

6- تعزيز إنتاج الطاقة
تمد الكبدة الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، ما يقلل الشعور بالإرهاق والتعب.

مخاطر الإفراط في تناول الكبدة


رغم فوائدها المتعددة، فإن الإفراط في تناول الكبدة قد يؤدي إلى زيادة مستويات فيتامين A في الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، لذلك يُنصح بتناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

الكبدة كبدة طريقة عمل الكبدة طريقة الكبدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

الخبز

هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة

ترشيحاتنا

الدكتور هاني عودة

مدير الجامع الأزهر: الهجرة النبوية مدرسة في الثقة بالله والتخطيط وبناء الإنسان

تكريم الطالب محمد الأمير بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي

رزقه الله البصيرة.. طالب بالأزهر يقهر الاكتئاب يحصد المركز الأول في تحدي القراءة

الزواج

سيدة تجمع بين زوجين.. أزهري : هذا من علامات الساعة

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد