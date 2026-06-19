تعتبر الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم. ويؤدي تناول الكبدة باعتدال إلى العديد من الفوائد الصحية، لكن الإفراط فيها قد يسبب بعض المشكلات بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من بعض العناصر الغذائية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة؟

1- تعزيز مستويات الحديد

تحتوي الكبدة على كميات كبيرة من الحديد سهل الامتصاص، ما يساعد على الوقاية من فقر الدم وتحسين نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

2- دعم صحة الجهاز المناعي

تُعد الكبدة مصدرًا غنيًا بفيتامين A الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

3- زيادة الشعور بالشبع

بفضل محتواها المرتفع من البروتين، تساعد الكبدة على تعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما قد يساهم في التحكم بالشهية.

4- تحسين وظائف المخ والأعصاب

تحتوي الكبدة على فيتامين B12 ومجموعة فيتامينات ب الأخرى التي تدعم صحة الجهاز العصبي وتعزز التركيز والذاكرة.

5- دعم صحة العضلات

يساهم البروتين الموجود في الكبدة في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة، خاصة لدى الأشخاص النشطين رياضيًا.

6- تعزيز إنتاج الطاقة

تمد الكبدة الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، ما يقلل الشعور بالإرهاق والتعب.

مخاطر الإفراط في تناول الكبدة



رغم فوائدها المتعددة، فإن الإفراط في تناول الكبدة قد يؤدي إلى زيادة مستويات فيتامين A في الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، لذلك يُنصح بتناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.