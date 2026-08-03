برلماني: جاهزية الدولة في التعامل مع تداعيات الزلزال تعكس كفاءة منظومة إدارة الأزمات

أكد أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن سرعة تعامل أجهزة الدولة مع تداعيات الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعكس مدى الجاهزية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات والطوارئ، مشيداً بسرعة استجابة وزارة الصحة والسكان، في التعامل مع تداعيات الهزة الأرضية، والأداء الاحترافي لغرفة العمليات المركزية، وكذلك حالة الطوارئ والاستعداد داخل المحافظات، تعكس جاهزية الدولة وقدرتها واستجابتها السريعة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأكد مرزوق أن إعلان وزارة الصحة استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، ومتابعة الحالة الصحية في جميع المحافظات بصورة لحظية، يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، ويؤكد أن المنظومة الصحية تعمل وفق أعلى درجات الاستعداد، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل مع أي مستجدات، مشيراً إلى أن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط، وخروجها بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، يعكس محدودية التأثيرات الصحية للهزة الأرضية، فضلًا عن كفاءة الفرق الطبية وانتشارها وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

وشدد مرزوق على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة، خاصة في مثل هذه الظروف.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وهو ما انعكس بوضوح في سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحد من أي تداعيات محتملة.

وأكد أن الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأزمات يخفف من أثارها وتداعياتها، لافتاً إلى أهمية استمرار تطوير إدارات الأزمات في الوزارات والمحافظات وكذلك منظومة الإنذار المبكر والتنبؤ، ووجه التحية للأطقم الطبية وفرق الطوارئ وجميع العاملين بغرف العمليات، مثمنًا جهودهم المتواصلة في حماية صحة المواطنين، ومؤكدًا ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع أي طارئ بكفاءة واقتدار.