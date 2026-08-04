قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم أفشة.. الأهلي ينتظر تقرير عموتة لحسم مصير بعض اللاعبين
المنصة والوشاح خدعة.. أحمد موسى يكشف سر فيديوهات القاضي المزيف
برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 300 فرصة وظيفة لسائقي الرخصة الأولى
قضية تصنيع المخدرات.. محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما.. اليوم
زلزال كوماموتو يواصل تعطيل مصانع السيارات اليابانية ويضغط على سلاسل الإمداد
أفضل صيغ للاستغفار لجلب الرزق.. رددها باستمرار وشاهد النتيجة
بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026
25 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية
هل الزلازل غضب من الله؟.. فيها 3 رسائل للظالمين و2 للمذنبين فاحذروا
جمهورية التعليم والابتكار.. الرئيس السيسي يحوّل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتعليم العالي
براتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية في القطاعين العام والخاص قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

25 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، واصفة إياها بأنها ذريعة لاستبدال الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا في شهر فبراير.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات قادمة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمة تلك الدول بعدم بذل جهود كافية لمنع دخول منتجات صنعت باستخدام العمل القسري. وجاءت هذه الرسوم بعد انتهاء العمل بالإجراءات الجمركية المؤقتة التي لجأت إليها إدارة ترامب عقب خسارتها أمام المحكمة العليا، بحسب RT.

وصرحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بالقول: "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية".

ويعتقد ترامب أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستسهم في إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وقد تبنى العام الماضي سياسة تجارية مغايرة لما درجت عليه الولايات المتحدة لعقود، والتي كانت تقوم على خفض الرسوم وتشجيع التجارة الحرة.

واستند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية بنسب مرتفعة على واردات معظم دول العالم، معتبرا أن العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة يشكل حالة طوارئ وطنية.

إلا أن المحكمة العليا قضت بأن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية على إعادة الأموال إلى المستوردين الذين سددوا تلك الرسوم.

ولتعويض الإيرادات المفقودة، فرض ترامب لاحقا رسوما جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%، لكنها انتهت في منتصف ليل 24 يوليو.

دعوى قضائية دونالد ترامب المحكمة العليا الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

تنسيق

مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

حمزة عبد الكريم

غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز

رئيس جامعة بورسعيد: نضع جميع إمكانات الجامعة لدعم الجامعة الأهلية.. والطالب المستفيد الأول

مديرية العمل ببني سويف

مديرية العمل ببني سويف توفر 895 فرصة عمل و297 عقدًا بالخارج خلال يوليو

محافظ الوادي الجديد

موجز أخبار الوادي الجديد| اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. والمحافظ تلتقي قيادات المرور والحماية المدنية الجدد

بالصور

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
طفل البلكونة

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد