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ضمن مشروع قطار التنمية بـ 500 كم.. تشغيل 4 رحلات يوميا على خط "القنطرة شرق - بئر العبد"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن مشروع قطار التنمية بـ 500 كم.. تشغيل 4 رحلات يوميا على خط "القنطرة شرق - بئر العبد"

4 رحلات قطار
4 رحلات قطار
حسام الفقي

 في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مخفضة،  من خلال تشغيل 4 رحلات قطار بالعربات المطورة "تحيا مصر" علي خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وذلك بصورة يومية عبر ٨ محطات هي ( القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - السلام - رمانة - 30 يونيو - نجيلة  - بئر العبد ).

يعد خط القنطرة شرق / بئر العبد أحد المحاور التي تسهم في ربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويخدم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وللاطلاع على مواعيد تحرك القطارات وتفاصيل

 الرحلات يرجى الاطلاع على الرابط: 
https://www.facebook.com/share/p/1MCFHSUKj4

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز.

التنمية الشاملة وزارة النقل مشروع قطار التنمية سيناء 500 كم تطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان 4 رحلات قطار

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