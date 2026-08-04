هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغا عن حادثة بحرية وقعت على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العمانية.

وأوضحت الهيئة أن الحادثة وقعت عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش مساء أمس الإثنين وأن سفينة شحن بثت نداء عبر قناة الاتصال البحرية VHF 16 أفادت فيه بأنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول، مشيرة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء العبور، والإبلاغ فورا عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة إلى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.