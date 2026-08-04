التموين: المستفيدون من منظومة الدعم الجديدة سيحصلون على مبالغ مالية أكبر من الحالية

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الهدف الأساسي من منظومة الحماية الاجتماعية ليس تقليل عدد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم، موضحًا أن موازنة وزارة التموين ارتفعت من 160 مليار جنيه في العام الماضي إلى 170 مليار جنيه حاليًا، إضافة إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقضي بأن تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، ضمن المنظومة المقترحة لتقسيم المستفيدين إلى شرائح.

وأضاف، في مداخلة خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة on، أن الاتجاه هو تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي بشكل موحد على مستوى الجمهورية، وليس من خلال محافظات تجريبية، موضحًا أن التنفيذ يرتبط بالانتهاء من الرؤية النهائية والحوار المجتمعي.

وأشار الى أن العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو 2026، ويستمر حتى 30 يونيو 2027، سيشهد تطبيق المنظومة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قبل التنفيذ- في مؤتمر صحفي موسع- عن قيم الدعم المخصصة للمواطنين، والشرائح المختلفة، وقيمة الدعم لكل شريحة.

وأكد أن جميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم سيحصلون على مبالغ لا تقل عن الحالية، بل ستكون أكبر، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستوسع من دائرة الاختيارات أمام المواطنين في شراء السلع الأساسية، بما يتيح لكل مستفيد شراء الكميات التي يحتاج إليها.