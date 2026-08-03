جمال شعبان: التوتر والقلق الشديد ممكن يوصل للوفاة

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية والعميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن التوتر والقلق الشديد يؤدي لارتفاع ضغط الدم، متابعا أن قد يصل الأمر إلى الوفاة كما حدث في حالة السيدة التي توفت بسبب الزلزال.



وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية والعميد الأسبق لمعهد القلب القومي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن :"مافيش حباية هتمنع من الحزن.. واستعينوا بالصبر والصلاة والتكيف مع ضغوطات الحياة.. ونستقبل كل شيء بقلب رحب.. الحزن لو سكن القلب هيكسر القلب حتما.

وأكمل الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية والعميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن "التوتر والقلق الشديد بيسبب ارتفاع ضغط الدم وممكن يوصل للوفاة كما حدث في حالة السيدة التي توفت بسبب الزلزال".

