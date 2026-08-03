ولي العهد السعودي ورئيس تركيا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، أجراه اليوم الإثنين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد أكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنيًا له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.