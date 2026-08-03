بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انكسار الموجة الحارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات ؛ لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام ، ولكن مع استمرار الرطوبة.

وقالت شاكر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن طقس الغد سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. موضحة أن الطقس سيكون مائلا للحرارة ورطبا في الصباح الباكر ليتحول إلى حار رطب نهارا على القاهرة وشمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، بينما تسجل على الوجه البحري 34 درجة والمحسوسة 36 درجة وعلى السواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة وعلى السواحل الشرقية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، فيما تسجل على شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة وترتفع في الجنوب إلى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية والملاحة .. قالت شاكر : إن طقس الغد سيشهد تكونا للشبورة المائية في الفترة ما بين الرابعة إلى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. محذرة من أنها قد تكون كثيفة أحيانا وهو ما يتطلب الحذر والهدوء على الطرق من قبل قائدي المركبات وسيارات النقل.

كما سيشهد طقس الغد - وفقا لشاكر - نشاطا للرياح ، حيث ستتراوح سرعتها ما بين 30 كم إلى 35 كم/س ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء ، مع وجود اضطراب في حركة الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة بارتفاع يصل إلى مترين.. لافتة إلى أن سواحل البحر الأحمر وخليج السويس سوف تشهد اضطرابا في الملاحة البحرية بسرعات رياح تصل إلى 60 كم/س وارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبلين.. رجحت شاكر استمرار انخفاض درجات الحرارة وثبات الأجواء الجوية على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة، على أن يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، وحارا رطبا إلى شديد الحرارة نهارا، ليودع النهار بليال مائلة للحرارة ورطبة.. لافتة إلى استمرار الرطوبة بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وقالت: إن درجات الحرارة العظمى ستشهد استقرارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري يومي الأربعاء والخميس عند 36 درجة والمحسوسة 38 درجة ثم تنخفض قليلا لتسجل 35 درجة والمحسوسة 37 اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الأحد.

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية.. أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى سوف تسجل يومي الأربعاء والخميس 31 درجة والمحسوسة 34 درجة ثم تنخفض إلى 30 درجة والمحسوسة ما بين 33 و34 اعتبارا من الجمعة حتى الأحد.

وبالنسبة لشمال الصعيد فمن المتوقع أن تسجل العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة وذلك يومي الأربعاء والخميس ثم تتراجع إلى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة باقي أيام الفترة فيما يشهد جنوب الصعيد تراجعا تدريجيا حيث تسجل العظمى 43 يوم الأربعاء ثم 42 درجة الخميس ، و41 درجة الجمعة وتستقر عند 40 درجة يومي السبت والأحد مع درجات محسوسة تزيد بمقدار درجة واحدة.

وقالت شاكر : سوف تتواصل الشبورة المائية الصباحية خلال الفترة المذكورة يوميا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وقد تكون كثيفة في بعض الأوقات .. متوقعة نشاطا متقطعا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متفرقة خلال الأيام المذكورة.