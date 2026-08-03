قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
رئيس طرابزون سبور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد صلاح
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| الطقس غدا في مصر
مؤتمر المصريين بالخارج يوصي بإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية ومواصلة تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية
تامر أمين: شيرين عبد الوهاب صوتها ألماس وزمرد وياقوت
لو حصلت توابع الليلة دي .. كيف تحمى نفسك من الزلزال
تامر كروان يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل مصطفى محمود.. خاص
سيراميكا كليوباترا والبطائح الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية قبل المواجهة الودية
سيف الدين الجزيري يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة
تامر أمين: لطف الله حمى مصر.. ولا يجوز الجزم بأن الزلزال غضب إلهي
المصريون بالخارج: ندعم رؤية الرئيس السيسي ونعتز بإنجازات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انكسار الموجة الحارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل بمعدل يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات ؛ لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام ، ولكن مع استمرار الرطوبة.

وقالت شاكر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن طقس الغد سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. موضحة أن الطقس سيكون مائلا للحرارة ورطبا في الصباح الباكر ليتحول إلى حار رطب نهارا على القاهرة وشمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة والمحسوسة 37 درجة، بينما تسجل على الوجه البحري 34 درجة والمحسوسة 36 درجة وعلى السواحل الشمالية الغربية 31 درجة والمحسوسة 34 درجة وعلى السواحل الشرقية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، فيما تسجل على شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة وترتفع في الجنوب إلى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية والملاحة .. قالت شاكر : إن طقس الغد سيشهد تكونا للشبورة المائية في الفترة ما بين الرابعة إلى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. محذرة من أنها قد تكون كثيفة أحيانا وهو ما يتطلب الحذر والهدوء على الطرق من قبل قائدي المركبات وسيارات النقل.

كما سيشهد طقس الغد - وفقا لشاكر - نشاطا للرياح ، حيث ستتراوح سرعتها ما بين 30 كم إلى 35 كم/س ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء ، مع وجود اضطراب في حركة الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة بارتفاع يصل إلى مترين.. لافتة إلى أن سواحل البحر الأحمر وخليج السويس سوف تشهد اضطرابا في الملاحة البحرية بسرعات رياح تصل إلى 60 كم/س وارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبلين.. رجحت شاكر استمرار انخفاض درجات الحرارة وثبات الأجواء الجوية على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة، على أن يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، وحارا رطبا إلى شديد الحرارة نهارا، ليودع النهار بليال مائلة للحرارة ورطبة.. لافتة إلى استمرار الرطوبة بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وقالت: إن درجات الحرارة العظمى ستشهد استقرارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري يومي الأربعاء والخميس عند 36 درجة والمحسوسة 38 درجة ثم تنخفض قليلا لتسجل 35 درجة والمحسوسة 37 اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الأحد.

وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية.. أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى سوف تسجل يومي الأربعاء والخميس 31 درجة والمحسوسة 34 درجة ثم تنخفض إلى 30 درجة والمحسوسة ما بين 33 و34 اعتبارا من الجمعة حتى الأحد.

وبالنسبة لشمال الصعيد فمن المتوقع أن تسجل العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة وذلك يومي الأربعاء والخميس ثم تتراجع إلى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة باقي أيام الفترة فيما يشهد جنوب الصعيد تراجعا تدريجيا حيث تسجل العظمى 43 يوم الأربعاء ثم 42 درجة الخميس ، و41 درجة الجمعة وتستقر عند 40 درجة يومي السبت والأحد مع درجات محسوسة تزيد بمقدار درجة واحدة.

وقالت شاكر : سوف تتواصل الشبورة المائية الصباحية خلال الفترة المذكورة يوميا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وقد تكون كثيفة في بعض الأوقات .. متوقعة نشاطا متقطعا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متفرقة خلال الأيام المذكورة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة الموجة الحارة الطقس طقس مائل للحرارة ورطب ليلا درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

المتهم

استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

الفراخ والبانيه

البانيه وصل لـ 230 جنيها .. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | هجين 2026 سيدان في السوق السعودي .. إم جي 07 السيدان يمكنها قطع 840 كم

هاتف Galaxy S26 FE

تسريبات Galaxy S26 FE بدأت مبكراً! هل صدمت سامسونج عشاقها؟

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

كيف تفعل إشعارات الزلازل على موبايلك

بالصور

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد