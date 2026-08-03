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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو حصلت توابع الليلة دي .. كيف تحمى نفسك من الزلزال

الزلزال
الزلزال
اسماء محمد

تحدث الزلازل دون إنذار مسبق، لذا فإن معرفة ما يجب فعله فوراً يمكن أن ينقذ حياتك.

 إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها أثناء الزلزال وفقا لتوصيات خبراء الطوارئ والصليب الأحمر:

ماذا تفعل عند الشعور بالزلزال

 اتبع قاعدة الوقاية من الزلزال الشهيرة وهى، انزل، احمِ نفسك، وتشبث.

إذا كنت في الداخل، ابقَ مكانك ولا تحاول الركض للخارج و اتبع الخطوات التالية فوراً:

انزل على يديك وركبتيك (Drop)

 هذه الوقفات تحميك من السقوط أرضاً بسبب اهتزاز الأرض العنيف وتسمح لك بالتحرك إذا لزم الأمر.

احمِ نفسك (Cover)

 اختبئ تحت طاولة متينة أو مكتب للوقاية من تساقط الحطام والأشياء الزجاجية.

 إذا لم تكن هناك طاولة قريبة، غطِ رأسك وجهك بذراعيك وانحني بجانب جدار داخلي بعيداً عن النوافذ.

تشبث (Hold On)

 تمسك بقوة بالشيء الذي تحتمي تحته (مثل أرجل الطاولة) واستعد للتحرك معه إذا تحركت الطاولة بفعل الهزة.

 ابقَ في هذا الوضع حتى يتوقف الاهتزاز تماماً وتتأكد من سلامة الخروج.

إذا كنت في السرير

 

 ابقَ في مكانك، وغطِ رأسك ورقبتك وسائد السرير. من الأرجح أن تتعرض لإصابة إذا حاولت التحرك في ظلام دامس وسط أشياء متطايرة.

إذا كنت تقود سيارتك

 خفف سرعتك وتوقف بأمان على جانب الطريق، بعيداً عن المباني والأشجار والجسور والأسلاك الكهربائية.

 ابقَ داخل السيارة واربط حزام الأمان حتى يتوقف الاهتزاز و إذا سقط خط كهرباء على السيارة، ابقَ في الداخل حتى يأتي المساعدون لرفعه.

إذا كنت في الخارج

ابتعد عن المباني، والأسلاك الكهربائية، وأعمدة الإنارة، وممرات المرور لاحتمالية وقوع ماس كهربائي وانتقل إلى منطقة مفتوحة وابقِ هناك حتى يتوقف الاهتزاز.

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