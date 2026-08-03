تموين الغربية تضبط طن دهانات مجهولة و500 كجم مخللات.. صور

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري والتلاعب في السلع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المواطنين وضمان توافر سلع آمنة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة حملاتها الرقابية بمراكز زفتى وبسيون وسمنود، وأسفرت عن ضبط طن من دهانات الحوائط مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص، و500 كجم مخللات، و1500 كجم ملح، و300 لتر زيوت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 40 بكرة خيط داخل مصنع ملابس غير مرخص، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر للمخالفات التموينية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات بمدينة سمنود من ضبط 70 علبة سجائر مهربة و12 علبة لفافة تبغ غير متداولة بالطرق القانونية، وإحباط محاولة تجميع 120 زجاجة زيت تمويني مدعم و5 علب جبن مدعم بغرض التصرف فيها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 14 محضرًا تموينيًا.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة يومية ومفاجئة بجميع مراكز المحافظة، للتصدي بكل حسم لكافة صور الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.