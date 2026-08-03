اشتعال النيران فى كابل كهرباء بمنطقة منطى بشبرا الخيمة

شهدت إحدى مناطق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، اشتعال النيران في كابل كهرباء، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، دون اى إصابات.



وانتقلت فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الكابل، والبدء في أعمال التأمين والفحص للوقوف على أسباب الاشتعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.

ويجري حاليا حصر أي تلفيات قد تكون نتجت عن الواقعة، فيما ناشدت الجهات المختصة المواطنين عدم الاقتراب من موقع الكابل أو العبث به، حفاظا على سلامتهم، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأمين.