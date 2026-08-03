ضبط 3 أطنان من حلوى المولد مجهولة المصدر في الخانكة بالقليوبية

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية من ضبط نحو 3 أطنان من حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بمدينة الخانكة، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين قبل موسم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

جاءت الحملة برعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبإشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب أول الأغذية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 20 ألف قطعة من حلوى المولد بإجمالي وزن يقارب 3 أطنان، وتبين أنها مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بالمكونات أو تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول الأغذية، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين حال طرحها بالأسواق.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن مديرية الشؤون الصحية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة مع اقتراب موسم المولد النبوي، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن القليوبية.