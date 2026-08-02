إهمال طبي.. التأمين الصحي بالقليوبية يكشف تفاصيل وفاة صغيرة عقب جراحة الزائدة

كشف مسؤول بالتأمين الصحي بالقليوبية، تفاصيل اتهامات أسرة طفلة توفيت عقب خضوعها لعملية استئصال الزائدة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بشبرا الخيمة، حيث تم اتهام المستشفى بالإهمال الطبي والتسبب في وفاتها.

وقال المسؤول إنه تمت مراجعة الملف الطبي للصغيرة، وتبين أنها حضرت إلى المستشفى ليلًا وهي تعاني من مغص، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، ثم أُجريت لها عملية استئصال الزائدة صباح اليوم التالي مباشرة.

وأوضح أن الجراحة كشفت عن انفجار الزائدة الدودية، مشيرًا إلى أن الصغيرة بحسب ما ذكره أهليتها كانت تعاني من آلام ومغص داخل منزلها لمدة يومين، ولم تتوجه أسرتها إلى المستشفى إلا في اليوم الثالث.

وأضاف أن الصغيرة خضعت للعملية وتم حجزها بالمستشفى، ثم غادرت قبل أن تعود مرة أخرى وهي تعاني من صديد، فتم فتح الجرح مرة أخرى، وتبين وجود التصاقات بالأمعاء، وخلال التعامل الطبي مع هذه الالتصاقات حدث ثقب بالأمعاء، مؤكدًا أن الفريق الطبي قدم لها الرعاية اللازمة، وتم حجزها بالعناية المركزة، إلا أن حالتها تدهورت، فتم نقلها إلى مستشفى آخر، حيث توفيت لاحقًا.

وأكد المسؤول أن الأطباء لم يقصروا في علاج الصغيرة، وأنها تلقت الرعاية الطبية اللازمة، مضيفًا أن أسرة الصغيرة لم تتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة التأمين الصحي حتى الآن.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وفيات لفحص الحالة بالكامل وبيان أسباب الوفاة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت وجود أي إهمال أو تقصير من الفريق الطبي الذي باشر الحالة، سيتم إحالة المسؤولين إلى الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.