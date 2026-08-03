رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يومي 2 و3 أغسطس 2026، تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة واسعة من المصريين بالخارج.

جهود الدولة لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الخدمات

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الخدمات والمبادرات الوطنية، ودعم مساهماتهم في تحقيق التنمية ، شهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، برعاية البنك المركزي المصري، لإطلاق مبادرة «بياناتك.. مفتاح استثمارك» للمصريين بالخارج.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع المصريات بالخارج، والتعرف على قضاياهن واحتياجاتهن، ودعم مشاركتهن الفاعلة في جهود التنمية، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية بالخارج تمثل نموذجًا مشرفًا يعكس نجاح المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في نقل الصورة الحقيقية عن مصر، فضلًا عن إسهاماتها المتميزة في دعم مسيرة التنمية.

وأضافت رئيسة المجلس أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمصريين بالخارج، وتحرص على تعزيز ارتباطهم بوطنهم، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، مؤكدةً أن المجلس القومي للمرأة يواصل دعمه للمصريات بالخارج، ويحرص على توسيع قنوات التواصل معهن، بما يعزز إسهاماتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.

كما ناقش المؤتمر عددًا من الملفات ذات الأولوية للمصريين بالخارج، من بينها تطوير الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم، وتعزيز فرص الاستثمار، واستعراض المبادرات الوطنية الهادفة إلى توثيق ارتباطهم بوطنهم، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في دعم جهود التنمية