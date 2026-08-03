ضمن برنامج "رابحة".. القومي للمرأة ينفذ تدريبات ريادة الأعمال للسيدات بالبحيرة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم رائدات الأعمال، سلسلة من تدريبات ريادة الأعمال للسيدات، وذلك ضمن برنامج "رابحة" الذي يهدف إلى تنمية المهارات الريادية للمرأة، وتمكينها من إدارة مشروعاتها بكفاءة، وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.

ويُنفذ برنامج "رابحة" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار "أنسي ساويرس" بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من حكومة كندا.

وشملت التدريبات مجموعة من المحاور المتخصصة التي ركزت على أساسيات ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، وإعداد خطط العمل، والتسويق، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، بما يسهم في رفع كفاءة المشاركات وتطوير قدراتهن على إدارة وتنمية مشروعاتهن بصورة أكثر احترافية واستدامة.

كما يوفر البرنامج للمشاركات فرص الحصول على الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بعد انتهاء التدريب، من خلال الربط مع الجهات الداعمة وحاضنات الأعمال، بما يتيح لهن الاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة لتطوير مشروعاتهن، وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الأسواق.

يأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص المجلس القومي للمرأة وشركائه على توفير بيئة داعمة ومحفزة لرائدات الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم جهود التنمية المستدامة.