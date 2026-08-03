موعد الإعلان يقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

كشفت صحيفة الصباح التركية أن النجم المصري محمد صلاح بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين بشأن الصفقة.

ووفقًا للتقرير، سيحصل محمد صلاح على راتب سنوي يُقدر بـ17 مليون يورو، في حال إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي يعمل حاليًا على إنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، تمهيدًا لتوقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه في حال الانتهاء من جميع البنود وإتمام التوقيع الرسمي، فمن المنتظر أن يصل محمد صلاح إلى إسطنبول الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، استعدادًا للإعلان عن انضمامه إلى طرابزون سبور وبدء مشواره مع الفريق.

وتبقى الصفقة مرهونة بالانتهاء من الإجراءات النهائية والتوقيع الرسمي، في انتظار الإعلان الرسمي من جميع الأطراف المعنية.