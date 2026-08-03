كواليس أزمة بن رمضان مع الأهلي قبل الانتقال إلى الشمال القطري

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن السبب الحقيقي وراء تأخر سفر التونسي محمد علي بن رمضان إلى قطر، رغم اكتمال إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الشمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح محمود شوقي عبر قناته على يوتيوب أن سبب التأخير يعود إلى عدم توقيع اللاعب على المخالصة المالية النهائية مع النادي الأهلي حتى الآن، حيث طلبت إدارة القلعة الحمراء من اللاعب توقيع المخالصة لإغلاق الملف بشكل كامل، إلا أن بن رمضان رفض التوقيع في الوقت الحالي.

وأضاف أن اللاعب اعترض على الخصومات المالية التي وقعها النادي عليه بعد خسارة بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، مطالبًا بالحصول على مستحقاته كاملة قبل التوقيع على المخالصة النهائية.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الطرفين لحل الأزمة، ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، ليوقع اللاعب على المخالصة المالية، ثم يسافر إلى الدوحة للخضوع للكشف الطبي في نادي الشمال، قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وأكد شوقي أن جميع بنود عقد بن رمضان مع نادي الشمال تم الاتفاق عليها، كما جرى توقيع العقود، إلى جانب حسم الاتفاق بين الأهلي والنادي القطري، ولم يتبق سوى تفعيل العقد بعد إنهاء إجراءات المخالصة المالية.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يواجه فريق بترول أسيوط يوم 5 أغسطس في ثالث مبارياته الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله عدد من التدريبات والمباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام، خاصة بين الصفقات الجديدة.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة يوم 19 أغسطس، في بروفة أخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.