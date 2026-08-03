الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر تحتفل بعيد غفران آسيزي والعذراء مريم سيدة الملائكة بالقاهرة

احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بعيد غفران آسيزي، وعيد العذراء مريم سيدة الملائكة، من خلال القداس الإلهي، الذي أُقيم بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بحي الموسكي.

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر بمشاركة، الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب إبراهيم فلتس، من رهبان حراسة الأرض المقدسة، والأب وليم فلتس، رئيس الدير، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.

تعميق الحياة الروحية

جاء الاحتفال تتويجًا لفعاليات المسيرة الفرنسيسكانية الثالثة والثلاثين، حيث شارك شباب المسيرة في رتبة التوبة التي سبقت القداس، قبل أن يحتفلوا بالإفخارستيا في أجواء روحية جسدت معاني التوبة، والغفران، المستوحاة من روحانية القديس فرنسيس الآسيزي.

ويُشرف على المسيرة الفرنسيسكانية الأب مخلص مصري، بمساندة مجلس المسيرة الذي يضم عددًا من الرهبان والراهبات، والشباب والشابات، في إطار رسالة تهدف إلى تعميق الحياة الروحية، وتنمية روح الأخوة والخدمة بين المشاركين.